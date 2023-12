Ricoh kommt mit erweitertem Portfolio zur drupa

»Mit einem breiten Technologie-Portfolio zeigt Ricoh, wie wir mit der Druckindustrie zusammenarbeiten und ihnen helfen können, ihr Angebot auszubauen und ihr Wachstum voranzutreiben«, erklärt Koji Miyao, President of the Ricoh Graphic Communications (RGC) Business Unit, Ricoh Company, Ltd.»Neben der mit Spannung erwarteten Ricoh Pro Z75 als B2-Einzelblatt-Inkjetdrucksystem mit wasserbasierten Farben und der brandneuen Ricoh Pro VC80000 stellen unsere Flaggschiffe unter den Inkjetdrucksystemen und Einzelblatt-Tonerdrucksystemen ihre vielseitigen und flexiblen Produktionsmöglichkeiten unter Beweis. Unser schnell wachsendes Portfolio bietet ein breites Spektrum umsatzsteigernder Anwendungen, die durch unsere eigenentwickelte Druckkopf-Technologie unterstützt werden. Mit unseren eigenen Softwarelösungen zeigen wir den Besuchern, wie sie in ihrer eigenen Produktionsumgebung einen effizienten und ressourcenschonenden Betrieb sicherstellen können.“

Folgende Drucksysteme werden live am Messestand eine Vielzahl von Anwendungen produzieren. Dazu gehört etwa B2-Einzelblatt-Inkjetdrucksystem mit Wendetechnik (Auto-Duplex) verarbeitet wasserbasierte Tinten und beschleunigt den Übergang vom Offset- zum Digitaldruck, da das System eine höhere Druckqualität, kürzere Durchlaufzeiten und weniger Arbeitsbelastung für das Personal bietet.

Die neueste Ergänzung des innovativen Technologie-Portfolios von Ricoh ermöglicht kommerziellen Druckdienstleistern, Buch- und Direktmail-Druckereien mit Hilfe einer automatisierten Produktion, einer integrierten Qualitätskontrolle sowie einer fortschrittlichen Integration in den Produktionsprozess einen effizienten Betrieb und eine hohe Anwendungsflexibilität.

Ein Drucksystem mit einer Druckgeschwindigkeit von 135 Seiten/Minute wird ebenfalls auf der drupa 2024 ausgestellt. Die automatisierten Workflows soll es Druckdienstleistern ermöglichen, neue Einnahmequellen zu erschließen und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Die Besucher erfahren außerdem aus erster Hand, welches Potenzial in den Softwarelösungen von Ricoh steckt, indem sie datengestützte Einblicke liefern, die die betriebliche Produktivität steigern.

