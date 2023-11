Verkaufsstart für das B2-Bogen-Inkjetdrucksystem von Ricoh

Im Juni 2022 startet bei Heeter Printing, ein US-amerikanischer Full-Service Marketing-Anbieter, der in anspruchsvollen Branchen wie dem Versicherungswesen und dem Einzelhandel tätig ist, der offizielle Beta-Standort für das B2-Bogen-Inkjetdrucksystem. Kirk Schlecker, President von Heeter Printing, erklärt: »Die Ricoh Pro Z75 ist in unserer Druckerei ein Alleskönner. Das System kombiniert höchste Bildqualität mit Effizienz, Substratflexibilität, Wirtschaftlichkeit und vielfältigen Druckformaten. So können wir mehr Aufträge annehmen und ein besseres Kundenerlebnis erzielen. Mit dem Support von Ricoh erweist sich die Ricoh Pro Z75 als eine überzeugende Lösung für alle Druckdienstleister, die so produzieren möchten, wie sie es bisher nicht für möglich gehalten haben.«

Die Ricoh Pro Z75 erreicht eine Druckgeschwindigkeit von 4500 Bogen pro Stunde im Simplex- und von 2250 Bogen pro Stunde im Duplex-Druck. Piezo-Druckköpfe aus Edelstahl mit pigmentbasierten Tinten (CMYK) ermöglichen bei allen Geschwindigkeiten eine native Auflösung von 1200 dpi, während Trocknungssystem für q hochwertige und sofort weiter verarbeitbare Druckergebnisse sorgt. Darüber hinaus erweitert die Ricoh Pro Z75 auch die Substratflexibilität, da sie ungestrichene, Inkjet- und gestrichene Druckmedien mit einem Gewicht von bis zu 400 g/m2 bei einem maximalen Bogenformat von 585 mm x 750 mm verarbeiten kann.

„Die kleineren Auflagenhöhen und die steigende Nachfrage nach datengetriebener Kommunikation bewegen Druckdienstleister dazu, ihre Produktion darauf anzupassen. Die Ricoh Pro Z75 ist ein überzeugendes Beispiel für dieses Engagement in der Praxis“, ergänzt Eef de Ridder, Vice President Graphic Communications bei Ricoh Europe. „Das Ergebnis ist ein neues Leistungsniveau, das eine einfachere, schnellere und rentablere Produktion von Anwendungen, wie Direktmailing, Postkarten, Marketingmaterial und anderer kommerzieller Druckaufträge ermöglicht.“

Die Ricoh Pro Z75 wurde für Druckunternehmen entwickelt, die ein hohes Auftragsvolumen bewältigen und eine stabile Betriebsdauer sowie eine hohe Durchsatzkapazität benötigen. Die neue Plattform wird durch das Professional Services-Programm von Ricoh unterstützt. Kunden haben Zugang zu Lösungen zur Workflow-Automatisierung, wie TotalFlow BatchBuilder und Supervisor, sowie zum EDGE-Beratungsservice und zu Full-Service-Marketinglösungen wie MarcomCentral zur Maximierung der Wertschöpfung und des Geschäftserfolges. Die Ricoh Pro Z75 ist ab November 2023 in der EMEA-Region erhältlich.

