Rehms Druck schreibt seine Erfolgsgeschichte fort

Rehms Druck hat ihre bestehende Systeme von Konica Minolta durch zwei digitale UV-Inkjet-Systeme AccurioJet KM-1e ersetzt. Darüber hinaus nimmt die Druckerei das digitale Laserschneidsystem Motioncutter in Betrieb und hat zudem in eine MGI JETvarnish 3D 9000L investiert. Damit ist man in der Lage, einen gesamten Produktionsprozess digital abzubilden. Daniel Baier, Geschäftsführer: „Mit der Erneuerung und Erweiterung unseres Maschinenparks um innovative Lösungen erfüllen wir nicht nur aktuelle Kundenanforderungen noch effizienter, sondern eröffnen uns mit den Möglichkeiten der digitalen Formgebung und Veredelung weitere Geschäftsfelder.“

Mit rund 140 Mitarbeitern ist das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten als Full-Service-Druckerei in den Bereichen Akzidenzdruck, Verpackungsdruck und Dialogmarketing (Print & Online) erfolgreich tätig. Im Jahr 2017 war Rehms Druck bereits der erste deutsche Kunde einer AccurioJet KM-1 von Konica Minolta, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit auch als das „Schweizer Taschenmesser“ der Druckbranche bezeichnet wird. Als Nachfolgemodell bietet die AccurioJet KM-1e eine noch größere Substratbandbreite. Sie umfasst weitere Kunststoffsubstrate, transparente Folien, farbige sowie hybride, synthetische Substrate, metallische Medien und auch Leinwand.

Höhere Flexibilität – auch bei kleinen Auflagen

Rehms Druck setzt auf den Wachstumsmarkt des Verpackungsdrucks. Daher war der Full-Service-Provider auf der Suche nach einer Lösung für das digitale Schneiden mittels Lasertechnik. Um die Nachfrage nach immer kleineren Auflagen bedienen und Kunden parallel eine hohe Flexibilität für kreatives Verpackungsdesign bieten zu können, wurde das Laserschneidsystem Motioncutter für das Unternehmen interessant. Es ermöglicht ein schnelles, effizientes Schneiden mit einem maximalen Papierformat von 585 x 750 mm. Rehms Druck ist jetzt in der Lage, im B2+-Format nicht nur verschiedenste Papiersorten und -grammaturen, sondern auch Holz, Fiberglas und vieles mehr exakt zu gravieren, schlitzen, schneiden oder perforieren.

GLAMPRINT überzeugt

Das Thema Veredelung spielt bei Rehms Druck schon längere Zeit eine wichtige Rolle. In diesem Zuge wurde der neue MGI Lack, der auch auf der neuen MGI JETvarnish 3D 9000L eingesetzt werden kann, ausgiebig getestet und konnte mit Musterdrucken überzeugen. »Wir waren von dem Ergebnis absolut begeistert, eine solche Farbintensität und Flexibilität hatten wir nicht erwartet. Damit stand für uns auch fest, dass wir in die MGI JETvarnish 3D 9000L investieren werden«, erläutert Baier.

