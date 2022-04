Produktionsplanung in der Druckerei 4.0

Mit dem Job Optimiser bietet Koenig & Bauer eine leistungsfähige Advanced Planning Software (APS) zur Feinplanung von Produktionsabläufen. Intelligente Planungs- und Optimierungsalgorithmen automatisieren alle Planungsaufgaben für eine hohe Planungseffektivität. Die nahtlose Integration mit MIS- und MES-Systemen ermöglicht es Druckereien, ihren Planungsprozess in den Bereichen Produktion und Logistik zu optimieren und so Materialfluss und Kapazitäten gezielt zu steuern.

Produktionsplanung auf völlig neuem Level

Der Job Optimiser ist die ideale Lösung für die automatisierte Feinplanung in der Druckproduktion. Die Produktionsreihenfolge wird hinsichtlich drucktechnischer Parameter wie Bedruckstoff, Farbe und Veredelungsanforderungen optimiert, so dass Rüstzeiten deutlich reduziert und zusätzliche Produktionskapazitäten für weitere Aufträge geschaffen werden. Druckplatten, Bedruckstoffe, Farben und andere benötigte Materialien stehen zum geplanten Zeitpunkt und in der exakten Reihenfolge an der jeweiligen Maschine bereit.

Der Job Optimiser hebt die Produktionsplanung auf ein völlig neues Level. Ob Web-to-Print-Druckaufträge mit kürzesten Lieferzeiten oder Faltschachtelproduktionen mit einer Vielzahl von Sonderfarben und Varianten – hier lassen sich die Vorteile des Job Optimisers maximal ausspielen: automatisierte Reihenfolgeplanung, dynamische Ressourcenanpassung, unterbrechungsfreie Produktion dank hoher Materialverfügbarkeit. Der Job Optimiser ist eine leistungsstarke, einfach zu bedienende Produktionsplanungssoftware für Druckereien und bildet einen integralen Bestandteil von Print 4.0 zur Effizienzsteigerung des gesamten Unternehmens.

In fünf Schritten zur effizienteren Produktionsplanung

Schneller zum perfekten Produktionsplan durch automatische Feinplanung – mit diesen Planungsfunktionen erschließt der Job Optimiser Effizienzpotenziale im Produktionsalltag:

Der automatisierte Import der vorgeplanten Produktionsaufträge aus dem MIS liefert schnell und zuverlässig alle Jobinformationen. Die Auftragsübersicht mit Ampel-Assistenten gibt einen schnellen Überblick über den aktuellen Produktionsstatus und weitere Informationen wie Material- und Werkzeugverfügbarkeit, Proofs und Druckfreigaben. Über Schnellfilterfunktionen lassen sich alle produktionsbereiten Aufträge für die Feinplanung auswählen.

Die Maschinenbelegungsplanung definiert die Maschinenressourcen und Zeitfenster für die einzelnen Fertigungsstufen der geplanten Aufträge. Dabei werden alle möglichen Restriktionen und Abhängigkeiten berücksichtigt, um eine termingerechte Produktion sicherzustellen. Für eine hohe Flexibilität in der Feinplanung lassen sich die Ressourcen bei Planänderungen dynamisch anpassen.

Mit der Funktion »Load Balancing« können durch intelligente Regelalgorithmen die Arbeitsgänge optimal auf geeignete Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen verteilt werden, um eine gleichmäßige Auslastung und höhere Effizienz zu erreichen.

Die Reihenfolgeplanung bestimmt die zeitliche Reihenfolge, in der die verschiedenen Aufträge auf den Maschinen produziert werden. Die Auftragsreihenfolge wird nach druck- und maschinenspezifischen Parametern wie Lack, Lackart oder Automatisierungsmöglichkeiten der jeweiligen Maschine optimiert, um die Rüstzeiten zu minimieren. Bei Planänderungen werden die Auftragsreihenfolge und die Rüstzeitberechnung entsprechend angepasst.

Die optimierte Auftragsliste aus dem Job Optimiser geht automatisch an die MES Software LogoTronic und soll für schnellere Arbeitsabläufe und eine perfekte Prozesssynchronisation sorgen.