Neue Generation der Speedmaster SX 102

Die Maschine richtet sich hauptsächlich an Druckereien im Akzidenzbereich, die eine hohe Produktivität und beste Qualität im Schön- und Widerdruck benötigen. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Broschüren- und Werbedrucksachen oder Beipackzettel im Pharmabereich und damit auch Applikationen mit besonders dünnen Materialien, die in einem Durchgang produziert werden sollen.

Das Basismodell bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und kann bis zur autonomen Push to Stop Wendemaschine konfiguriert werden. Neu ist dabei die Formatvariante 92 (650 x 940 Millimeter), was zu einer Verringerung der Druckplattenkosten um bis zu 20 Prozent gegenüber dem klassischen und ebenfalls verfügbaren Bogenformat 102 (720 x 1020 Millimeter) führt. Gerade im Hinblick auf immer stärker steigende Rohstoffpreise ist dies ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt.

Speedmaster XL Technologietransfer

Je nach Anwendungsspektrum und Leistungs- bzw. Automatisierungsanforderungen kann das Basismodell, das bereits über die bewährte Wendetechnologie verfügt, mit vielen weiteren von der Speedmaster XL Technologie übernommenen Assistenzsystemen, wie z.B. Intellistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assistant, Powder Assistant, ausgestattet werden – auf Wunsch bis hin zur Push to Stop Konfiguration für den autonomen Druck. Die digitalen Assistenzsysteme reduzieren dabei manuelle Eingriffe des Bedienpersonals auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz weiter deutlich und sorgen für Zeitersparnis und ein geringeres Fehlerrisiko. Über das Prinect Press Center XL 3 und den Prinect Workflow lässt sich die Speedmaster SX 102 vollständig in den Gesamtworkflow einer Druckerei integrieren und bietet somit ein effizientes Datenmanagement, exakte Voreinstellungen, aktuelle Produktionsdaten und aussagekräftige Reports. Auch der Preset Plus An- und Ausleger wurden zusammen mit weiteren bewährten Lösungen von der XL Technologie übernommen. Die maximale Druckgeschwindigkeit beträgt 14.000 Bogen pro Stunde im Schön- und Widerdruck.

»Mit der neuen Speedmaster SX 102 unterstreichen wir erneut unsere Technologieführerschaft«, so Stefan Hasenzahl, Leiter Produkt Management bei Heidelberg. »Unsere Kunden profitieren von einer skalierbaren und voll integrierbaren Druckmaschine, die sie bei Bedarf mit vielen aus den Speedmaster XL Maschinen bereits bekannten Assistenzsystemen exakt an ihre Anforderungen anpassen können«

Heidelberg bietet die Formatklasse 102 bereits seit 1975 an und ist auch in diesem Segment mit großem Abstand Marktführer. Bisher hat das Unternehmen weit über 100.000 Druck- und Lackierwerke in dieser Formatklasse verkauft. »Ich bin überzeugt, dass wir mit der neuen Speedmaster SX 102 an diesen Erfolg anknüpfen werden«, so Hasenzahl. »Die Maschine macht Hightech von Heidelberg für viele Druckereien erschwinglich, die zugleich vom größten und leistungsfähigsten Servicenetzwerk der Branche profitieren.«

