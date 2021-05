Einfach zu recycelnde Getränkeverpackung

Die Entwicklung der Getränkeverpackung fand in Metsä Boards Excellence Centre in Äänekoski, Finnland, statt. Besonders wichtig war dem Hersteller des Produkts, dass die Verpackung den ökologischen Charakter der Marke vermittelt. Joanna Dolińczyk, Marketingkoordinatorin von Chopin Vodka, beschreibt den Anspruch der familiengeführten Brennerei JoPodlaska Wytwórnia Wódek Polmos S.A. folgendermaßen: „Uns war eine Verpackung wichtig, die den biologischen Herstellungsprozess des Produkts widerspiegelt. Wir waren voller Enthusiasmus und hatten ein großes Ziel vor Augen – eine wirklich organische, hoch ökologische Verpackung, die unsere drei Hauptziele Reinheit, Weiße und Einfachheit erfüllt.“

Metsä Boards Lösung besteht aus einer schützenden F-Welle, in der alle Lagen aus dem leichtgewichtigen weißen Kraftliner Metsä Board Natural WKL Bright hergestellt werden. Die komplett weiß litholaminierte Verpackung verfügt über eine leichtgewichtige und stabile Struktur mit Verschlusslaschen, die keinen Klebstoff benötigen. Zusammen mit dem minimalen Einsatz migrationsarmer Druckfarben und der Lackierung auf Wasserbasis ist das Ergebnis eine Verpackung, die sicher, stilvoll und leicht recycelbar ist. Sie wurde von Prost-Key Packaging in Polen hergestellt. Über den Öffnungsmechanismus kann die Verpackung mehrmals mühelos geöffnet, sowie geschlossen werden. Gleichzeitig wird so die Flasche sicher fixiert. Die geschwungenen Doppelfalten bieten zusätzliche Stabilität und offenbaren seitlich die Flasche. Das weiße Design betont die Reinheit des Produkts, was durch die Prägung „organic“ auf den Seiten unterstützt wird.

Iiro Numminen, Structural Packaging Designer bei Metsä Board, kommentiert: „Die Verpackung kommuniziert ideal das Versprechen der Marke: Nachhaltigkeit in jedem einzelnen Bestandteil. Da wir die Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund stellen wollten, war die einfache Wiederverwertbarkeit ein Schlüsselfaktor in unserem Konzept.“ Die Verpackung wurde im Excellence Centre von Metsä Board designet und getestet. Es wurde entwickelt, um Material- und Verpackungsinnovationen zu beschleunigen und eine Kooperationsplattform für Kunden und Technologiepartner weltweit zu bieten.

Die Verpackung wird aus dem leichtgewichtigen weißen Kraftliner Metsä Board Natural WKL Bright hergestellt, der im Werk Metsä Board Husum produziert wird. Seine Frischfasern stammen zu 100 Prozent aus nachhaltig bewirtschafteten nordeuropäischen Wäldern.