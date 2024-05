Latex-Innovationen von HP

Mit der Latex-Technologie können Anwender auf praktisch jedes Substrat drucken, um Beschilderungen, Fahrzeugfolien, dekorative Anwendungen, Innenraumgestaltung, Aufkleber, Poster und eine Reihe weiterer Produkte zu erstellen. Insbesondere die Latex-Produktreihe liefert sich laut HP eine Reihe von Vorteile. »Mit der HP Latex 2700 sind wir in der Lage, unseren Kunden eine besonders hohe Qualität im Bereich der selbstklebenden Folien für Anwendungen wie Messe- und Ladenbau oder Innenarchitektur zu bieten. Außerdem müssen die Farben brillant und die Folien selbst robust sein«, erklärt Roland Niggemeyer, geschäftsführender Gesellschafter, Niggemeyer Pro Imaging. »Mit dem HP Latex 2700 können wir neue Aufträge gewinnen und unseren Kundenstamm erweitern.«

Das HP Latex-Portfolio bietet Druckdienstleistern außerdem Zugang zu einer Reihe von Tools, Experten und Erkenntnissen, die sie bei der Entwicklung und Bereitstellung von Innovationen unterstützen. Die Professional Print Service Plans von HP spielen bei diesem gemeinsamen Ziel eine entscheidende Rolle. Sie eröffnen Druckdienstleistern neue Geschäftsmodelle, die Dienstleistungen, Lösungen und Innovationen kombinieren und so die Produktionsabläufe optimieren. So haben die Abonnenten der Professional Print Service Plans beispielsweise Zugang zu Premium-Lösungen wie den HP Design- und eCommerce-Plattformen oder den HP Live Production-Lösungen, die über die HP Print OS Suite verfügbar sind..

„Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Vordergrund und entwickeln unsere Innovationen kontinuierlich weiter – von der einfachen Designerstellung und Visualisierung über die nahtlose Auftragsannahme und -abwicklung bis hin zur schnellen Integration in die heute beliebtesten eCommerce-Plattformen. Durch verbesserte Effizienz und kürzere Markteinführungszeiten mit Web-to-Print-Softwarelösungen setzt HP neue Maßstäbe in der Druckindustrie. Professional Print Service Plans ermöglichen es unseren Kunden, flexibler zu sein, die Betriebszeit zu maximieren und über HP Learn Zugang zu Tools zum Wissensaustausch zu erhalten“, so Daniel Martinez, General Manager, Large Format Business, HP.

Zum Wohlergehen des Ökosystems der Druckindustrie beitragen

Die HP Latex-Produkte haben eine Reihe von Umweltzertifizierungen erhalten. Mit einem ganzheitlichen Ansatz sorgt HP mit jeder neuen Generation der HP Latex-Drucksysteme für höhere Nachhaltigkeit im Großformatdruck. Dazu gehören die Greenguard Gold1, die UL ECOLOGO Zertifizierung2 und die EPEAT Registrierung3. Die HP Latex-Tinten liefern geruchsneutrale Drucke4 für Indoor-Anwendungen in sensiblen Umgebungen wie Krankenhäusern und Schulen. Die neueste Generation von HP Latex-Tinten enthält keine gefährlichen Luftschadstoffe (HAPs)5 und vermeidet jegliche problematische reaktive Monomerchemie.

