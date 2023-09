HP erweitert Latex-Portfolio mit Einstiegslösung

Die HP Latex 630 Serie ermöglicht es gerade kleineren Druckdienstleistern, eine größere Bandbreite an Signage- und Dekoraufträgen mit maximaler Bildqualität und leuchtenden Farben umzusetzen. Neben wasserbasierten Latex-Tinten ist die neue Serie UL ECOLOGO- sowie EPEAT-zertifiziert. Darüber hinaus kommen in der neuen HP Latex 630-Serie kartonbasierte Druckerpatronen zum Einsatz, die durch die Verwendung von 100 Prozent recycelten und recycelbaren Kartonbehältern sowie von recycelten Kunststoffen aus dem geschlossenen Kreislaufprozess von HP weniger Kunststoff benötigen.

»Die neue HP Latex 630-Serie vereint unsere führenden Latex-Eigenschaften, wie weiße Tinte, in einer kompakteren und erschwinglicheren Form, so dass selbst die kleinsten Druckereien mühelos wirkungsvolle Signage- und Dekoranwendungen liefern und ihre Gewinnspannen erhöhen können«, so Daniel Martinez, General Manager, HP Large Format. »Über die Hardware hinaus haben wir unsere Innovationen im Bereich der Dienstleistungen und Lösungen mit neuen cloudbasierten HP Print OS Funktionen erweitert, wodurch Anwender, die unter Zeitdruck stehen, Aufträge von praktisch überall aus bearbeiten und überwachen können.«

Die HP Latex 630-Serie ist in vier verschiedene Modelle erhältlich:

• Die HP Latex 630 und die HP Latex 630W Drucker – letzteres Modell mit der Möglichkeit, weiß zu drucken

• Die HP Latex 630 Print & Cut und die HP Latex 630W Print & Cut Plus Lösungen bieten Kunden die Möglichkeit, auf eine Dual-Device-Lösung mit Druck- und Schneidefunktionen aufzurüsten

Eine deutliche Zeitersparnis wird dank dem automatisiertem Front-Loading-System erzielt. Für eine hohe Bildqualität sorgt die HP Pixel Control Technologie bei einer Standardgeschwindigkeit von 14m² pro Stunde.

Online-Geschäfte gewinnen und Abläufe vereinfachen

Um die Produktivität von Druckdienstleistern zu verbessern und sie beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen, präsentiert HP außerdem HP PrintOS Design & eCommerce – eine intuitive Web-to-Print-Lösung, die mit vereinfachten Funktionen für die Gestaltung von Druckanwendungen, effizienten Produktionspfaden und einer schrittweisen Anleitung für die Integration in einen bestehenden E-Commerce-Shop wertvolle Zeit spart.

»Wir haben viel Zeit damit verbracht, Druckdienstleistern zuzuhören, um herauszufinden, was sie für ihr Wachstum benötigen: ein wichtiger Bereich war die Entwicklung ihrer E-Commerce-Funktionen und die bessere Verbindung von Front- und Back-End ihres Geschäfts«, fügt Martinez hinzu. »HP Print OS Design & eCommerce ist unsere Antwort darauf. Es bietet Druckdienstleistern eine schnelle und einfache Möglichkeit, ihren Online-Shop zu verbessern, sowie neue Wege zur Auftragsabwicklung und Automatisierung von Aufträgen.« Die Design & eCommerce Lösung wird innerhalb der HP PrintOS-Suite für Abonnenten des HP Professional Print Service Plan (PPSP) »Plus« in Ländern verfügbar sein und erweitert so das PPSP-Angebot für kleine und mittlere Druckdienstleister.

