Konica Minolta Innovation Day 2022

Veranstaltungsort ist der europäische Schauraum von Konica Minolta in Bratislava, der in puncto industrieller Drucktechnologien alle Stücke spielt. Auf einer Gesamtfläche von 480 m² wurde ein optimales Umfeld ­geschaffen, um neue Druck- und Veredelungstechniken in Aktion zu sehen und die Welt des GLAMPRINT kennenzulernen.

Zu den Highlights des Showrooms gehören sicherlich die AccurioJet KM-1e, ein UV-Inkjetdrucksystem für den B2-Bereich, die AccurioLabel, ein digitales Etikettendrucksystem auf Tonerbasis, und die MGI JETvarnish 3D Evolution, eine Lösung zur digitalen UV-Spotlackierung und Folienapplizierung. Mit dem Motioncutter werden die Druckbogen mittels Laser in ihre endgültige Form gebracht.

Gerade für Kunden und Interessenten aus den östlichen Bundesländern ist der Standort in Bratislava verkehrsgünstig gelegen. Von Wien aus ist der Showroom mit dem Auto gerade einmal eine Autostunde entfernt.

• Am 17. Oktober ab 19:00 Uhr veranstaltet Konica Minolta eine Abendveranstaltung mit einer Keynote zum Thema Megatrends & Innovationen und anschließendem Abendessen.

• Am 18. Oktober können sich die Besucher*innen des Showrooms ein Bild von den Lösungen von Konica Minolta für den industriellen Druck und die Veredelung machen.

Anmeldung zum Innovation Day unter: