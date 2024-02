Druckprojekte abseits des Gewöhnlichen

Von überdimensionalen Kunstsiebdrucken über Spezialverpackungen mit lebendigen Neonfarben bis hin zu präzise abgestimmten industriellen Bauteilen – die Produktionshallen von Stainer haben bereits zahlreiche einzigartige Druckprodukte hervorgebracht. Allen Projekten gemeinsam ist die Notwendigkeit höchster Präzision, besonderer Farbabstimmung und individueller Projektplanung. Stainer kann dabei auf eine Erfahrung von 50 Jahren Firmengeschichte zurückgreifen.

Präzise Druckergebnisse durch innovative Technologien

Die Kombination aus Flachbett-Digitaldruckern, Rollendruckern sowie halbautomatischen und vollautomatischen Siebdruckmaschinen ermöglicht Stainer die Umsetzung einer breiten Palette von Formaten. Diese reichen im Digitaldruck bis zu beeindruckenden 2 x 6 Metern und im Siebdruck sogar bis zu 4 x 2 Metern. Dabei können nicht nur Sonderfarben nach Pantone, sondern auch haptische Lacke und Klebstoffe präzise verdruckt werden.

Von der Idee bis zur Lieferung

Auf der Suche nach Lösungen für spezielle Druckprojekte steht das Team von Stainer mit Rat und Tat zur Seite. Durch die langjährige Erfahrung und innovative Technologien, hat Stainer besonderes Know-how in der Planung und Abwicklung von Projekten. So können Ideen in beeindruckende Druckprodukte verwandelt werden.

Weitere Infos: