Klimaneutrale Produktion von Tapeten

»Für die Produktion von Tapeten ist die Digitaldruck von großer Bedeutung«, betont Sam Dobson, Betriebsleiter bei Graham & Brown in Blackburn, Lancashire, Großbritannien. »Ihr Potenzial ist gewaltig, dank Print-on-Demand, der bedarfsgerechten Anpassbarkeit von Druckauflagen und ein besser auf den Kunden zugeschnittenes Angebot. Derzeit füllt die digitale Produktion im industriellen Maßstab die Lücke zwischen den hohen Auflagen des konventionellen Drucks und den geringen Produktionsvolumina unserer früheren Digitaldruckmaschinen.«

Die digitale Transformation verlief bei Graham & Brown parallel zum Ausbau des E-Commerce-Angebotes mit dem Ziel, sich flexibler an wandelnde Kundenanforderungen anpassen zu können, die Lagerbestände zu minimieren und sich zunehmend zu einer Print-on-Demand-Marke zu entwickeln, die einzigartige Tapeten herstellt. Die Installation des ersten Produktionsdruckers erfolgte im Januar 2022 und war so erfolgreich, dass eine zweite Durst Alpha Wallpaper Edition nur ein Jahr später in Betrieb genommen wurde.

Martin Winkler, Tapetenexperte und Business Development Manager Textiles bei der Durst Group, ist überzeugt: »Angesichts sich ändernder Kaufgewohnheiten beschleunigt sich auch in der Tapetenindustrie der Umstieg auf die digitale Produktion. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Graham & Brown, die ihr digitales Druckvolumen ausweiten, um eine CO2-neutrale Produktion zu erreichen, die nur digital möglich ist. Die Installation einer zweiten Alpha Wallpaper Edition unterstreicht unsere Überzeugung, dass Tapeten heute weit mehr sind als lediglich Mittel zum Zweck bei einer Renovierung. Sie sind zu einem Lifestyle-Produkt geworden, mit dem man seine Individualität ausdrücken und eine Wohlfühlatmosphäre schaffen kann.«

Durst hat seine digitale Drucktechnologie für die Tapetenproduktion adaptiert. Der Umstieg von konventionellen Druckmaschinen auf nachhaltigere Produktionsverfahren, die weniger Wasser und Energie verbrauchen sowie eine kostengünstige Produktion von Kleinauflagen ohne Lagerkosten ermöglichen, vollzieht sich immer schneller. Hinzu kommt die Verwendung neuer umweltfreundlicher und geruchsneutraler Materialien, die aus recycelten Rohstoffen hergestellt werden können.

Die Alpha Wallpaper Edition verfügt über eine Produktionskapazität von über 1.500 Rollen/Tag bzw. bis zu 1,2 Millionen Laufmetern/Jahr. Allerdings sind für Tapetenhersteller neben der Produktivität und einer hervorragenden Farbkonsistenz in der Druckbreite und Gesamtauflage vor allem die Gesamtbetriebskosten (TCO) von Bedeutung. Darüber hinaus sind die Pigment Inks die Produktion vollständig wasserbasiert und in acht Farben erhältlich.