Industrielle Palette-zu-Palette-Produktion von Zünd

Zünd baut sein Portfolio weiter aus. Die neue Q-Line mit BHS180 ergänzt das bisherige Angebot und soll in der industriellen Palette-zu-Palette-Produktion neue Maßstäbe setzen. Die Q-Line mit dem Board Handling System (BHS180) ist eine integrierte Systemlösung. Sie ist eigens auf die Anforderungen der industriellen Endverarbeitung von bedrucktem Bogenmaterial für Displays und Verpackungen abgestimmt. Die einzelnen Komponenten – Bogenzuführung mit UNDERCAM, die neue Cuttergeneration Q-Line und die Entnahmeeinheit – sind aufeinander abgestimmt und versprechen eine neue Dimension der Produktivität. Zusammen machen sie es Display- und Verpackungsherstellern einfacher als je zuvor, ihren Zuschnitt zu automatisieren und damit auf maximale Wirtschaftlichkeit und Effizienz auszurichten.

Eine neues Maschinenkonzept für höchste Performance

Neue Maschinenkomponenten sorgen in ihrer Summe für eindrückliche Geschwindigkeiten von bis zu 2,8 m/s. Der neuartige Unterbau besteht aus hochstabilem Mineralguss. Er sorgt auch bei Höchstgeschwindigkeiten für ultimative Laufruhe und höchste Präzision im Zuschnitt. Die Produktionsbalken sind aus carbonfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Das macht sie sehr leicht und widerstandsfähig. Dadurch können auch anspruchsvolle Materialien bei Top-Speed und mit höchster Qualität verarbeitet werden. Die einzigartige Performance äußert sich unter anderem in einer eindrücklichen Beschleunigung von bis zu 2,1g, für die neue Linearantriebe verantwortlich sind.

Auf der Q-Line mit BHS180 kommen Werkzeugmodule der neusten Generation zum Einsatz. Das AUTOMO L ist ein Kraftpaket und sorgt für einen Rilldruck von bis zu 50 kg. Das macht es gerade für das Rillen mit großen Rillrädern wie dem CRETO 150 zum perfekten Werkzeugträger. Das AUTOMO E zeigt seine Stärke besonders in der Geschwindigkeit, mit der es die eingesetzten Werkzeuge senkt und hebt. Jeder Produktionsbalken ist mit insgesamt vier Modulen ausgestattet, zwei AUTOMO E, einem AUTOMO L sowie einem fest montierten Sensormodul INCAM. Es dient der Erfassung von Registermarken, QR-Codes oder Bogenkanten.

Digitales Werkzeugmanagement

Die neuen Cutter der Q-Line sind standardmäßig mit automatischen Werkzeugwechselsystemen ausgerüstet. Die Verwaltung der Werkzeuge wird komplett vom Tool Management Client TOMAC übernommen, was einfache und vor allen Dingen automatisierte Abläufe garantiert. Die digitale Vernetzung von Werkzeugvoreinstellung und -montage optimiert die Werkzeugverwaltung und spart wertvolle Zeit. Jeder der zwei Produktionsbalken kann mit bis zu sieben Werkzeuge bestückt werden.

Automatisierte Palette-zu-Palette-Produktion

Die Q-Line mit BHS180 beseitigt den Flaschenhals im Zuschnitt, indem es jeglichen manuellen Bedienereingriff im Materiahandling eliminiert. Der automatische Materialtransport von Palette zu Palette maximiert die Produktivität und verhindert Stillstandzeiten. Eine unterbrechungsfreie, individualisierte Auftragsabwicklung bedingt darüber hinaus einen lückenlosen und übersichtlichen Auftragsworkflow. Über QR-Codes erfasst das System die hinterlegten Auftragsinformationen und gewährleistet damit eine fehlerfreie QR-Code-Produktion.

Znd_Q-Line_BHS1803_HP Znd_Q-Line_BHS1802_HP Znd_Q-Line_BHS1807_HP Znd_Q-Line_BHS1806_HP Znd_Q-Line_BHS1805_HP

Die in die Bogenzuführung integrierte UNDERCAM erfasst das Druckbild auf dem Bogen. Sie erkennt jeglichen Verzug im Druckbild, kompensiert diesen und gewährleistet jederzeit die perfekte Übereinstimmung von Druck- und Schneiddaten. Die Software passt die Schneidkonturen bei jedem Scan in Echtzeit an das Druckbild an. Während der Bogenzuführung erfassen Sensoren die Materialkanten, worauf der Bogen korrekt ausgerichtet wird. Befindet sich der Bogen außerhalb der Toleranz, greift die Bogenzuführung den Bogen und richtet ihn neu aus, sodass er ohne Unterbruch dem Cutter zugeführt werden kann. Auf diese Weise können auch unsauber aufgeschichtet Stapel verarbeitet werden, was etwa in der Wellpappenproduktion auftreten kann.

Das neuartige Design der Entnahmeeinheit ermöglicht eine einfache und saubere Abstapelung von stegfrei zugeschnittenen Bogen. Unterschiedliche Aufträge legt die Entnahmeeinheit seitlich versetzt auf dem Stapel ab. Damit können die fertigen Jobs für die weitere Verarbeitung sehr einfach und sauber dem Stapel entnommen werden. Auch etwaige Fehlbogen werden seitlich versetzt abgelegt und sind damit bei der Palettenentnahme ersichtlich.

Die neue Q-Line mit BHS180 ist eine All-in-one-Lösung. Alle Komponenten wurden mit konsequentem Fokus auf die Steigerung von Maschinenleistung und Produktivität und Minimierung von Rüstzeiten entwickelt. Und vor allen Dingen wurden sie bei zahlreichen Beta-Anwendern bereits ausgiebig und erfolgreich getestet und garantieren hervorragende Ergebnisse bei maximaler Geschwindigkeit. Zu den Betatestern gehören die Model Group, WellPack beide aus der Schweiz und DS Smith in Deutschland. WellPack hat das System bereits gekauft und fix in die Produktion integriert.

Cuttergrößen

Die neue Q-Line mit BHS180 ist in einer ersten Phase als Doppelbalkensystem in drei verschiedenen Größen verfügbar. Der Anwender wählt die passende Maschinengröße für seine spezifischen Produktionsprozesse aus. Ob er Losgröße 1, Klein- oder Großserien produziert, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Der Zünd Cutter Q 32-32 D verfügt über eine Arbeitsbreite von 3,2 m, der Q 22-32 D von 2,2 m und der Q 18-32 D von 1,8 m.

www.zund.com