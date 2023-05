Zünd zeigt den automatisierten Zuschnitt auf der FESPA

Zünd zeigt auf seinem Messestand D30 in Halle A2, wie leistungsstarke digitale Schneidsysteme in Kombination mit intelligenten Softwaretools und diversen Lösungen für das automatisierte Materialhandling den digitalen Zuschnitt noch effizienter und rentabler gestalten können. Unabhängig von ihrer Unternehmensgrösse halten Grossformatdrucker damit den Schlüssel zu einer autonomen, unbeaufsichtigten und hocheffizienten Produktion in der Hand. Sie können ihre Betriebszeiten verlängern und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Zünd präsentiert auf der Fespa Automatisierungslösungen für jeden Anspruch und fast jedes Einsatzgebiet. Die Software PrimeCenter beispielsweise. Sie bereitet Druck- und Schneiddaten automatisiert und standardisiert auf. Als eigentliche Steuerzentrale sorgt PrimeCenter für einen produktiven und effizienten Vorstufenworkflow. Mit wenigen Klicks lassen sich fixfertig verschachtelte Print&Cut-Jobs erstellen.

Mit Zünd Connect stellt Zünd eine Lösung für die einfache Produktionsüberwachung und -analyse vor. Die Monitoring- und Analysesoftware Zünd Connect identifiziert Optimierungspotenzial im Produktionsworkflow, ermittelt Kennzahlen der eingebundenen Zünd Cutter und berechnet daraus deren Effektivität. Die Software vermittelt dem Anwender wichtige Indikatoren im Zuge der weiteren Optimierung seiner Produktion.

Darüber hinaus zeigt Zünd in München verschiedene Lösungen für den teilweisen oder vollständig automatisierten Materialtransport. Ihr gemeinsamer Nenner ist ihre Fähigkeit, unbeaufsichtigt zu arbeiten und eine konstante, unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten. Unabhängig von ihrer Unternehmensgrösse bieten diese Lösungen Werbetechnikfirmen ein enormes Sparpotenzial.

Standbesucher erleben live, wie sie Roboter ansteuern und fertige Teile vollautomatisch absortieren können. Zünd zeigt dazu den Robot PortaTable 130. Er besteht aus einem mobilen Ablagetisch und einem Roboterarm und lässt sich schnell und unkompliziert an einem anderen Zünd Cutter einsetzen. Für die effiziente Auftragslogistik sorgt die Visualizing Option. Sie unterstützt den Bediener bei der Teileentnahme. Optische Teilemarkierung oder aufgedruckte QR-Codes vereinfachen dem Bediener die Auftragsverfolgung sorgen für eine saubere und effiziente Logistik.

Als Highlight wird Zünd auf der Fespa eine neue vollintegrierte Systemlösung für die autonome Palette-zu-Palette-Produktion Premiere feiern. Noch lässt sich Zünd nicht in die Karten blicken. Bislang bekannt ist lediglich, dass die neue Systemlösung mit eindrücklichen Leistungskennzahlen neue Massstäbe in der hochindustriellen Display- und Verpackungsproduktion setzen wird. Aufgrund ihrer beachtlichen Dimensionen wird die neue Produktionslinie nicht live zu sehen sein. Für Präsentationen und detaillierte Informationen können sich Messebesucherinnen aber jederzeit an das Standpersonal wenden.

www.zund.com