Zünd: Meister im Zuschnitt

Die digitalen Zuschnittsysteme von Zünd bieten eine enorme Vielfalt an Bearbeitungsmethoden für die unterschiedlichsten Materialien. Auf der Fespa 2020 in Madrid präsentiert Zünd eine breite Palette an Möglichkeiten für Druckdienstleister und Werbetechniker, ihren Print&Cut-Workflow zu automatisieren.