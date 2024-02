Fujifilm Peak Perfomance mit B2 Digitaldruck

Nach wie vor stellt Fujifilm den größten Anteil an den Drucksysteme her, die von Xerox verkauft werden, obwohl der Exklusivvertrag 2021 gekündigt wurde. Seit 2021 kann Fujifilm demnach auch unter eigenem Namen Drucksysteme in Europa verkaufen und drängt besonders in den Bereich Produktionsdruck. Wie ernst es Fujifilm mit dem eigenen Vertriebsnetzwerks meint, zeigt sich daran, dass bereits in 16 europäischen Ländern Produkte verkauft werden und mehr als 100 Systeme der Revoria Press PC1220 installiert wurden, dem Flagschiffprodukt von Fujifilm im Tonerbereich.

Auf dem Event wurde Fujifilms inzwischen recht breites Portfolio an Digitaldrucksystem vorgestellt. Highlight war sicherlich die Premiere der Revoria Press GC12500, dem ersten B2 Digitaldrucksystem mit Trockentonertechnologie. Während Drucker mit Trockentoner die überwiegende Mehrheit aller verkauften Digitaldrucksysteme stellen, waren diese auf das A3 Überformat und gelegentlichen Bannerdruck beschränkt. Fujifilm scheint nun das Problem mit einem neuen, feineren Toner, verbesserter Übertragungstechnologie und Tonerfixierung geknackt zu haben.

Mit 2500 B2 Druckbildern pro Stunde, oder 1250 Bögen im Duplexdruck, ist die Maschine recht produktiv, reicht aber nicht ganz an die aktuellen Inkjetlösungen auf dem Markt heran. Genau genommen kann die neue Maschine nicht nur B2, sondern auch Überformate bis zu einem Druckformat von 662 x 750 mm. Damit passen sechs A4 Druckseiten auf den Bogen und es ergibt sich eine rechnerische Produktivität von 250 A4-Seiten pro Minute.

Nonstop Betrieb

Die Maschine hat zwei Papierfächer als Anlage und einen Stapelauslage, was einen nonstop Betrieb und automatische Papierwechsel erlauben würde. Eine interessante Innovation ist, dass sich die Papierfächer, Auslage und Bedienbildschirm im gleichen Bereich befinden. Das sollte dem Bediener einige Wege ersparen, auch wenn die Maschine mit knapp acht Metern Länge nicht übermäßig lang geraten ist. Die Qualität der ausgehändigten Drucke war sehr gut, was bei einer Auflösung von 2,400 dpi auch zu erwarten ist. Zurzeit muss man sich noch mit Prozessfarben begnügen aber Fujifilm plant schon eine Version für sechs Farben, wie es auf der Revoria PC1120 bereits erfolgreich angeboten wird.

Breites Anwendungsspektrum

Während andere Hersteller noch keine digitales B2-Drucksystem haben, präsentiert Fujifilm bereits das zweite. Natürlich sieht Fujifilm Platz für beide Technologien und platziert die GC12500 zwischen der Revoria PC1250 (SRA3), dem sechsfarb-Tonersystem, und der Jet Press 750S mit Inkjet-Technologie. Gegenüber der PC1250 verdoppelt sich beim neuen B2-System Format und Druckgeschwindigkeit. Im Vergleich zur Jet Press soll eine einfachere Bedienung, ein weites Spektrum an Bedruckstoffen und Duplexdruck punkten, während die Jet Press auf höchste Qualität und Produktivität zielt. Interessant wird, wie die Positionierung sich auf den Preis des Systems auswirkt. Falls der Preis sich auch zwischen beiden Polen bewegt, wäre die GC12500 zwar langsamer im Vergleich, aber auch günstigste B2 Digitaldrucksystem. Mit Grammaturen von 64 bis 450 Gramm kann auch ein weites Spektrum an Anwendungen gedruckt werden.

Die Revoria Press GC12500 wird ab April erhältlich sein und ein erster Testkunde in Italien produziert bereits. Für die drupa 2024 soll das allerdings nicht alles von Fujifilm sein. Unter anderen ein Rolleninkjetdrucksystem und Verbesserungen bei der Jet Press werden erwartet.

Weitere Infos: