Fujifilm installiert 100. Revoria Press PC1120 in Europa

Seit ihrer schrittweisen Einführung in Europa im Jahr 2021 hat die Revoria Press PC1120 von Fujifilm mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Keypoint Intelligence Buyers Lab 2022 Pro Award, und zahlreiche Kunden für sich gewonnen. Die Installation der Druckmaschine bei der Druckerei Glaudo im November 2023 ist die hundertste Installation in Europa und ein klares Vertrauensvotum in ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial. Die Geschwister Silvia und Florian Bruckert führen das 1932 in Wuppertal gegründete Druckerei Glaudo in dritter Generation und bauen auf eine fast hundertjährige Geschichte und Tradition auf.

Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen kontinuierlich zu einem modernen Full-Service-Partner für alle Druckdienstleistungen entwickelt. Das Unternehmen ist zukunftsorientiert – immer darauf bedacht, zu den ersten Anwendern neuester Drucktechnologien zu gehören – und betreibt in fünf Produktionshallen mehrere hochmoderne Druckmaschinen. Die neueste Anschaffung ist die Fujifilm Revoria Press PC1120. Als Gründe für die Investition nennen Herr und Frau Bruckert die Qualität, die sechs Farbkanäle, den Kundendienst direkt von Fujifilm sowie die enorme Vielfalt an Papiersorten und Anwendungsmöglichkeiten. Die Druckmaschine wurde im November 2023 installiert.

»Wir sind jetzt eine der führenden Druckereien im Raum Wuppertal«, sagt Florian Bruckert. »Wir bieten ISO-zertifizierte Qualität und können vom Offsetdruck (einschließlich LED-UV) bis zum Digitaldruck fast alles produzieren, was Kunden wünschen. Wir suchen ständig Möglichkeiten, in Technologien zu investieren, mit denen wir unseren Kunden noch mehr bieten können. Die Revoria Press PC1120 war für uns aus mehreren Gründen eine gute Wahl: Die Druckqualität ist sehr hoch, aber genauso wichtig war für uns die Vielseitigkeit der Maschine. Ihre Möglichkeiten in der Inline-Verarbeitung sind außergewöhnlich. Damit können wir alles produzieren, von gehefteten Broschüren und personalisierten Mailings bis hin zu Bannern und Karten – mit Sonderfarben und einer riesigen Auswahl an hochwertigen Papieren.«

»Die Lackoption für glattere Oberflächen und das Deckweiß – insbesondere für Anwendungen auf dunkleren Papieren – waren für uns weitere wichtige Kaufargumente«, fügt Herr Bruckert hinzu. »Letztendlich können wir nun eine größere Bandbreite an Drucksachen als je zuvor produzieren und einen viel größeren Kundenkreis erreichen. Wir sind mit unserer Investition sehr zufrieden.«

