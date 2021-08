Für neue Chancen am Markt gerüstet

Die Sattler Media Group ist seit 45 Jahren Anbieter für die Herstellung von hochauflagigen Zeitungsbeilagen, Magazinen und Katalogen. Mit der Übernahme der Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG im Jahr 2015 wurde das Angebotsspektrum den Bereich Dialogmarketing erweitert. 2020 entstand mit einem weiteren Zukauf das Geschäftsfeld Sattler Premium Print. Die Sattler Media Group und ihre über 500 Mitarbeiter produzieren damit nun an vier Standorten (Bad Oeynhausen, Hildesheim, Hornburg und Magdeburg) entlang der Autobahn A2 und mit einem der größten und variabelsten Maschinenparks im europäischen Markt.

Der Marktnachfrage folgend

Sowohl im Werk in Hornburg wie auch in Barleben verfügt Sattler über langjährige Erfahrung mit Weiterverarbeitungssystemen der Ferag. Vor wenigen Jahren hatte sich das Unternehmen aber aus dem Einstecken und Zusammentragen zurückgezogen. Inzwischen konnte Sattler jedoch neue Aufträge hauptsächlich im Lebensmittel-Einzelhandel gewinnen, wo es immer wieder Hauptbeilagen als „Trägerprodukte“ gibt, die durch Themenflyer ergänzt werden. Ralf Büttner, der für Technik und Produktion zuständige Geschäftsführer: „Durch die Zunahme solcher Aufträge hat es sich für uns gelohnt, wieder in das Thema einzusteigen und selbst zu fertigen. Die aktuelle Ferag-Technologie ist natürlich deutlich leistungsfähiger, leichter einzurichten und zu betreiben als unsere früheren, damals ca. 15 Jahre alten Anlagen dies waren.“

Für Sattler war es wichtig, in eine modular erweiterbare Technologie zu investieren, die jederzeit an Marktanforderungen der kommenden Jahre anzupassen ist. In einem ersten Schritt ging Anfang Juni 2020 eine unabhängig von den bestehenden Druckmaschinen operierende Zusammentragstrecke der Ferag in Betrieb – bestehend aus einer EasySert-Trommel, einer FlyStream-Linie und vier Anlegern. Zwei der vier Anleger sowie der Anleger für das Hauptprodukt sind mit einer Anlegerverlängerung („JobFeeder“) ausgerüstet, die eine zwar manuelle, aber sehr rationelle Versorgung ermöglichen. Über eine UniversalTransporteur-Kette werden die komplettierten Produkte an einen Kreuzleger und Lagenpalettierer übergeben.

Für Ferag sprach laut Ralf Büttner neben der „einfachen und leicht erlernbaren Bedienung“ des Systems auch die Fähigkeit, besonders dünne Hauptprodukte mit Dicken unterhalb von einem Millimeter zuverlässig zum Einstecken zu öffnen. Ferag löst dies mit Hilfe von Blasluft und einem kleinen Schwert, welches das Hauptprodukt in der EasySert-Trommel trotz Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 Kollektionen pro Stunde zuverlässig offenhält.