Ferag steigt in das Gebrauchtmaschinengeschäft ein

Wo während Jahrzehnten Tages-, Wochen-, Fach- und Verbandszeitungen, Werbebeilagen und Kundenzeitungen gedruckt wurden, stehen die Anlagen still. Eine emotionale Realität für die Betroffenen, gleichzeitig aber auch eine Chance, die Technik zu Verkaufen. Da die Anlagen aus zweiter Hand oft noch in einwandfreiem Zustand sind, können mit einer Weiternutzung Bedürfnisse in vielerlei Hinsicht befriedigt werden.