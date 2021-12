Eine Vielzahl an Möglichkeiten für den Versandraum

Beilagen effizient einstecken

Zu den aktuell wichtigsten Trends gehört das Bilden von Beilagen-Kollektionen für die Hand-Verteilung oder das Einstecken in unterschiedliche Träger-Produkte. In der Verarbeitung von Werbebeilagen für Gratisblätter und Wochenzeitungen setzt Ferag in Sachen Effizienz Maßstäbe. Verschiedene Einstecktrommeln stehen zur Verfügung, die sowohl höchste Geschwindigkeiten wie auch hohe Flexibilität abbilden wie die EasySert ESR oder die RollSert RSD. Die variablen Öffnungssysteme der EasySert bewältigen auch schwierigste Aufgaben, etwa das Öffnen sehr dünner Trägerprodukte.

Ergonomisch und mit hoher Präzision, verarbeiten die JetFeeder-Anleger jegliche Art von Werbeprospekten und Magazinen. Das modular aufgebaute Sammelsystem FlyStream verfügt zudem über ein Repairsystem, das nicht-komplette Kollektionen noch einmal in den Umlauf schickt und so eine hohe Qualitätsgarantie gewährleistet. Lückenloses Produzieren von Zonen erhöht zudem die Effizienz und steigert die Nettoleistung um ein Vielfaches.

Auch ohne Trägerprodukt oder separatem Umschlag können mit TapeFix stabile Griffeinheiten gebildet werden: Jede Woche werden mit dieser Technik viele Millionen maschinell gesammelter Werbemittel mittels ablösbarer Klebestreifen fixiert und gebündelt.

Produktionssteuerung per Fingertipp

Für das problemlose Steuern und Visualisieren von Produktionen und Prozessen hat Ferag die Steuerungssoftware Navigator entwickelt. Dank der intuitiven Bedienung ist die Dateneingabe, das Ansteuern von Produktionsmodi und die Qualitätskontrolle per Fingertipp zu kontrollieren. Generische Plug-ins ermöglichen Schnittstellen zu jeglichen Drittkomponenten. Der Optimizer, eine Applikation der Navigator-Steuerung, optimiert die Produktion auf Knopfdruck: mehrere Algorithmen im Hintergrund berechnen in Sekundenschnelle die perfekte Produktionsstrategie.

Dank Navigator lässt sich auch das Einstecken und Sammeln für jede Region, jede Ortschaft, jede Straße und sogar jeden Haushalt genau beobachten und überwachen. Dank dieser Möglichkeiten ist nicht nur Micro-Zoning sondern sogar das „garantierte Personalisieren“ möglich und die gangfolgensortierte Bildung der Pakete.

Der Universal Taktförderer UTR, der die Ferag Weiterverarbeitungsmodule verbindet, besteht aus eindeutig adressierbaren Klammern, weshalb die Zuordnung einer bestimmten Kollektion auch während der Übergabe von einem Bearbeitungsschritt zum nächsten gewährleistet ist.

Mehrwert generieren

Technologie kann in der Weiterverarbeitung echten Mehrwert, sprich Zusatznutzen, generieren. So ist es möglich, bei voller Geschwindigkeit inline zu heften – mit der Hefttrommel StreamStitch – und mit Hilfe der Schneidtrommel SNT-50 dreiseitig zu beschneiden. Optimal abgestimmt sind Module wie der MemoStick- und Kartenspender TriLiner, der an beliebiger Stelle platziert werden kann.

Diese Lösungen erweitern nicht nur einfach die Möglichkeiten der Druckweiterverarbeitung. Sie sind so aufeinander abgestimmt, dass die Flexibilität der Produktionsanlagen und die damit verbundene Produktpalette exponentiell wächst.

Hochleistung für den Zeitschriftenmarkt

Für die industrielle Weiterverarbeitung von Magazinen und Zeitschriften im Hochleistungsbereich ist das UniDrum-System in Sachen Geschwindigkeit und Flexibilität unerreicht. Mit Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 40.000 Exemplaren für A4-Produkte erreicht die UniDrum höchste Effizienz und senkt die Stückkosten auf ein Minimum. In Kombination mit der Schneidetrommel SNT50 und der bewährten Einstecktrommeltechnologie kann ohne Geschwindigkeits-Einbussen geschnitten und eingesteckt werden. Einzeladressierung und Folierung kann nach Bedarf ebenfalls integriert werden.

Überwachung und Support

Durch die Summarizer Software ist eine browser-basierte Produktionsüberwachung von Produktionen sogar per Mobilgerät möglich. Voraussetzung ist eine Beckhoff-Steuerung in den jeweiligen Maschinen. Der Summarizer zeigt beispielsweise den Fortschritt und die Geschwindigkeit der laufenden Produktion bis hin zur Berechung der Overall Equipment Effectiveness (Verfügbarkeit, Produktivität, Qualität). Der Produktionsverlauf und eventuell aufgetretene Störungen werden periodisch archiviert und für eine bestimmte Zeit gespeichert.

Sinnvolles Retrofit

Ferag Systeme sind bekannt für ihre Robustheit und lange Nutzungsdauer. Selbst bei jahrelangem 24/7-Betrieb. Deshalb sind Retrofit-Lösungen made by Ferag so effizient: Mit einem Retrofit-Paket sind Ferag Systeme ihren anspruchsvollen Aufgaben auch für viele weitere Jahre gewachsen ist. Retrofit-Leistungen lassen sich sowohl auf einzelne Maschinen als auch auf ein gesamtes Produktionssystem anwenden. Dabei profitieren die Kunden von den jüngsten Entwicklungen bei Mechanik, Elektronik und Software. Und weil Ferag Module unterschiedlicher Generationen problemlos kombinierbar sind, können diese auch zu optimalen, kostengünstigen Gesamtsystemen zusammengefügt werden.

