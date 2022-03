Europapier setzt seinen Akquisitionskurs fort

Europapier International AG, eine Tochtergesellschaft der Heinzl Group, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an AtWill, einem tschechischen Papierhändler mit Sitz in der Tschechischen Republik und der Slowakei, unterzeichnet. AtWill konzentriert sich auf den Verkauf von Papier für Registrierkassen für den Einzelhandel und industrielle Verpackungsanwendungen.

In den letzten Jahren hat der Papierhändler Europapier in neue Märkte und Geschäftsbereiche expandiert, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Kunden in Mittel- und Osteuropa gerecht zu werden. Von mehr als 60 Lagern in 13 CEE- und GUS-Ländern aus bedient Europapier seine Kunden mit einem Produktportfolio von mehr als 50.000 Artikeln aus den Bereichen Druck & Schreiben, Verpackungen, Design & Spezialpapiere, digitale Papiere, visuelle Kommunikation, Verpackungslösungen und Hygieneprodukte.

Die jüngste Akquisition von AtWill fügt sich in die Strategie der aktiven Akquisition von Unternehmen in CEE und CIS ein, die im Hygiene- und Verpackungssektor tätig sind. Im 4. Quartal 2021 schloss Europapier auch die Übernahme weiterer Vermögenswerte ab, darunter die gesamte Kunden- und Lieferantenliste sowie das Inventar von Saneco d.o.o. in Slowenien und Kikoshop s.r.o. in der Slowakei. Beide Unternehmen sind auf den Verkauf und Vertrieb von Hygiene- und Lebensmittelverpackungen spezialisiert.

Helmut Limbeck, Vorstandsvorsitzender von Europapier, kommentierte die Übernahmen wie folgt: »Die Ankündigung der Übernahme von AtWill passt gut zu den Akquisitionen, die wir im letzten Jahr getätigt haben, und bestätigt die Strategie von Europapier, unsere Ambitionen für organisches Wachstum im Bereich Hygiene und Verpackung zu ergänzen.«

