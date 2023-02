Gmund Papier mit Verstärkung in die Zukunft

»Mit Torsten Dreke haben wir zusätzliche Verstärkung mit langjähriger Erfahrung für den Standort in Gmund am Tegernsee gewonnen“, betont Florian Kohler, Inhaber und Geschäftsführer von Gmund Papier. Die freie Kapazität wird Herbert Eibach in die Integration des neuen Werkes für 100% Recyclingpapier in Frankreich, sowie den Ausbau von Gmund Papier in Fernost investieren.

Ein weiterer Fokus der neuen Geschäftsführung ist Gmund Paper Industrial. Ein Wachstumsbereich, bei dem effiziente Papierproduktion für den Verpackungsbereich von Konsumgütern mit der Erforschung neuer ökologischer Papierprodukte auf Pflanzenbasis kooperiert. Dies ist zum Vorteil nationaler und internationaler Markenhersteller.

www.gmund.com