Durst übernimmt digitale Drucklösungen von Aleph

Im Jahr 2000 in Lurate Caccivio (Como) gegründet, hat Aleph in den letzten 20 Jahren den Weg von einer Softwarefirma und Anbieter von Verbrauchsmaterialien für die Textilindustrie zum unabhängigen Hersteller innovativer digitaler Drucksysteme mit wasserbasierten Technologien durchlaufen. 2017 beteiligte sich Wise Equity an Aleph und unterstützte das Unternehmen auf seinem Weg zur Internationalisierung, mit dem Ziel, sich in speziellen Anwendungen, sowohl in der Textilindustrie als auch in angrenzenden Bereichen wie dem Plakatdruck, zu positionieren. Heute erwirtschaftet das Unternehmen mehr als 60 Prozent seines Umsatzes im Ausland in über 20 Ländern.