Die HappyFoto Digitaldruck-Produktion ist CO2-neutral

Das mittelfristige Ziel von HappyFoto ist eine gesamtheitlich CO2-neutrale Produktion. Dafür muss der ökologische Fußabdruck (Carbon Footprint), der Auskunft über die gesamten Treibhausgasemissionen in den drei Lebenszyklusphasen eines Produktes (Herstellung, Nutzung und Entsorgung) gibt, von allen Produktgruppen des gesamten Produktportfolios ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt ein Ausgleich der verbrauchten Menge CO2. Im Jahr 2021 betrug der Ökologische Fußabdruck für den HappyFoto-Digitaldruckbereich insgesamt 332 t CO2-Äquivalente.

Der Ausgleich erfolgt in Kooperation mit dem Lösungsanbieter im Klimaschutz ClimatePartner. Das Unternehmen hat sich HappyFoto für das international anerkannte Klimaschutzprojekt Meeresschutz – Plastic Bank – Weltweit entschieden. Über das Label »Klimaneutral Produkt« mit der ID-Nummer 19788-2206-1001 kann nachvollzogen werden, wie und wo unser CO2-Ausgleich stattgefunden hat. (https://fpm.climatepartner.com/tracking/19788-2206-1001/de)

beehappy Bienenprojekt Zusätzlich hat HappyFoto 2022 noch einen weiteren Schritt in Richtung eines noch nachhaltigeren Umgangs mit der Umwelt gesetzt: Den Schutz der Lebensräume von Bienen. Der Grundstein dafür wurde mit dem Anlegen einer nun insgesamt mehr als 6.500 m2 großen Wildblumenwiese beginnend im April 2021 und der Erweiterung im Frühjahr 2022 gelegt. Seither sind umgeben von diesen Wildblumen drei Bienenvölker in den HappyFoto Bienenstöcken beheimatet.

Ausblick 2023: Erweiterung der Photovoltaik-Anlage

Seit Juli 2020 ist die eigene Photovoltaik-Anlage, die 200 kWp umfasst, bei HappyFoto in Betrieb. Sie wurde am Dach des Firmengebäudes im Zuge eines Energie-Contracting-Projektes mit der Energie AG installiert und produziert jedes Jahr rund 200.000 Kilowattstunden Strom. Davon wird der gesamte Strombedarf der Fotobuch- und Fotokalenderproduktion bei HappyFoto gedeckt. Der Überschuss, wird in das Netz der Linz AG eingespeist. Für das erste Halbjahr 2023 ist ein Ausbau dieser Photovoltaik-Anlage um mehr als 150 kWp geplant.