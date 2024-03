Durst Group erweitert sein Portfolio um die P5 PACK Serie

Mit der P5 PACK Serie bringt die Durst Group eine Drucklösung auf den Markt, die speziell auf die Produktion von Displays und Verpackungen aus Wellpappe zugeschnitten ist. Die P5 350 HS PACK kombiniert die bekannte Vielseitigkeit eines P5 Hybrid-Drucksystems mit der Fähigkeit, eine Vielzahl von Materialien zu bedrucken, die im POP/POS- und Einzelhandelsmarkt verwendet werden. Durst hat wieder einmal eine Benchmark in Bezug auf Qualität und Effizienz gesetzt. »Der modulare Aufbau der P5 Technologieplattform ermöglicht es uns, neue Produkte für eine breite Palette von Anwendungen zu entwickeln. Wir erkennen die Marktanforderungen und lassen sie in unseren Entwicklungsprozess einfließen«, betont Andrea Riccardi, Head of Product Management, Graphics bei Durst.

Maximale Effizienz durch Automatisierung

Die P5 PACK Serie ist mit zahlreichen Features ausgestattet, die eine effiziente Verarbeitung der Wellpappe ermöglichen. Eine innovative Materialführung inklusive Anpressrollen erleichtern die Produktion und verhinderndie Kollision der Substrate zwischen den Druckköpfen. Die Einstellung zur Fixierung des Materials erfolgt per Software. Die Daten dazu sind in einer Bibliothek hinterlegt, was die Einrichtezeit erheblich reduziert. Ein leistungsstarkes Vakuumsystem erhöht die Saugkraft der Bandzuführung, um bis zu 40 %. So lassen sich auch schwere und gewölbte Wellpappen problemlos verarbeiten. Die P5 PACK Serie verfügt über die sensorgesteuerte Multitrack-Funktion, die das parallele Bedrucken von bis zu 6 Wellpappen durch manuelle Zuführung.

Automatisierung der Produktionsprozesse

In diesem Zusammenhang kann der P5 350 HS PACK auch mit dem Durst Automat MT kombiniert werden. Mit dieser neuen Lösung für die automatische Zuführung und Stapelung von Platten können bis zu 4 Bahnen parallel bearbeitet werden. »Mit dem Automat MT können wir verschiedene Automatisierungsgrade abbilden, von der 3/4- bis zur Vollautomatisierung. Damit können wir die Produktivität unserer Kunden auf ein neues Niveau heben«, versichert Christian Harder, Vice President Sales der Durst Group.

Neue Tinten an Bord

Im Rahmen der P5 PACK Serie stellt Durst auch ein neues Tintenset vor, das speziell auf die Anforderungen des Display- und Verpackungsdrucks zugeschnitten ist. Die LUVERA LED Tinte zeichnet sich durch geringe Geruchsentwicklung und hohe Abriebfestigkeit aus. Mit dieser neuen Tinte ist es Durst gelungen, einen noch größeren Farbraum abzudecken, um Displays und Verpackungen ein hohes Maß an Brillanz zu verleihen. Die LUVERA-Tinten sind außerdem IKEA- und IOT-Mat-konform. Die Verfügbarkeit der P5 PACK Serie ist für Q3 2024 geplant.

