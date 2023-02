Druckereisoftware – modular, flexibel und plug-and-play

Mehr als 120 Innovatoren aus Maschinenbau und Software-Entwicklung und aus fast 50 Unternehmen der Druckindustrie haben sich am 17. und 18. Januar auf der ersten ZaiCon-Branchenkonferenz in Frankfurt am Main getroffen. Im Fokus stand die Frage, wie der effizienzsteigernde Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen optimal gestaltet werden kann. In den Präsentationen und Talks ging es um Themen wie Software-as-a-Service, das Plattform-Business und ganz allgemein die Digitalisierung der Druckindustrie. »Die gut besuchte Veranstaltung und die inspirierenden Gespräche haben uns noch mal bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg in die Zukunft der Druckbranche sind«, sagt Zaikio-Geschäftsführer Matthias Prinz.

Zaikio-Partner erklären die Vorteile

Neben den Zaikio-Experten präsentierten auch Softwareanbieter wie Tessitura, PrintPlus und Calibrate ihre Ansätze dazu. Markus Morawe von Tessitura sprach darüber, wie Maschinensysteme in den Druckereien mittels offener Plattformen viel einfacher anschlussfähig werden – und so die Abläufe in den Unternehmen deutlich effizienter machen. Peter Kleinheider von Calibrate hat gezeigt, wie vorhandene Jobdefinitionen mühelos in die Zaikio-Plattform gelangen. Alex Sturzenegger von PrintPlus hat erklärt, wie Druckerei-Management-Systeme eine Vielzahl an Daten nutzen können, um für Druckereien bessere Kalkulationen und Produktionsplanungen zu erstellen.

Marktattraktivität und Entwicklungsgeschwindigkeit von Partner-Apps

Ein wichtiger Baustein darin ist Zaikio selbst. Über eine moderne, offene Cloud-Schnittstelle verbindet das Unternehmen alle Akteure der Druckereisoftware-Branche auf Augenhöhe. So können Druckereien die Anwendungen verschiedener Hersteller für verschiedene Aufgaben einsetzen und trotzdem vom Start weg volle Kompatibilität erhalten. Zusätzlich bietet Zaikio ein umfassendes Toolkit u.a. für die Nutzerverwaltung und den Datenaustausch zwischen Apps. Damit können sich die Softwareentwickler auf fortschrittliche Funktionalitäten konzentrieren, und müssen sich nicht mit banalen Funktionen aufhalten.

Mit dem Zaikio App Store besteht die Möglichkeit, einfach in neue Märkte zu expandieren – ohne sich aufwendig um internationale Rechnungslegung und Steuerverwaltung kümmern zu müssen. Druckereien finden dadurch all ihre benötigte Software und Apps an einem Ort. Zusätzlich sehen sie mit Zaikio Mission Control alle aktuellen Abläufe in ihrer Druckerei auf einen Blick. Die Datenbasis für dieses Echtzeit-Dashboard sind die von der Druckerei genutzten Apps.

Nächste Meilenseine

Zaikio nimmt nun den Schwung der ersten ZaiCon mit und arbeitet zusammen mit den Partnern auf den nächsten Meilenstein hin: Ein Komplettangebot modularer Branchensoftware mit Apps vieler Partner, das pünktlich zur Drupa 2024 präsentiert werden soll. »Wir sind stolz, dass wir gleich im ersten Anlauf mit der ZaiCon derart viele wichtige Player der Branche zusammenbringen konnten. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel, Druckereien durch modulare Software verschiedener Anbieter effizienter und zukunftssicher zu machen«, so Matthias Prinz.

Alle Vorträge und Präsentationen sollen laut Zaikio zeitnah als Videos auf zaikio.com/zaicon zu sehen sein.