Printplus an der drupa

Die fortschreitende Digitalisierung der Branche erfordert innovative Ansätze, um den Herausforderungen sinkender Auflagen und Umsätze pro Auftrag erfolgreich zu begegnen. Printplus präsentiert an seinem Stand, wie KI-basierte Lösungen einen entscheidenden Beitrag zur Effizienzsteigerung in Druckereien leisten können.

Mit der modernen und übersichtlichen Kalkulation, inklusive selbstlernendem Vorschlagswesen von »printplus Druck«, legt das Unternehmen die Grundlage für eine schnelle und schlanke Auftragsabwicklung. Von der Angebotserstellung über die Produktion bis hin zur Nachkalkulation werden die Prozesse nahtlos optimiert. Automatisierte Übertragung von Auftragsinformationen aus der Kalkulation in die Produktionsplanung und den Materialeinkauf sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Die automatisch erstellten Produktionspläne berücksichtigen Auftragstermine und optimieren Rüstkosten. Dieser effiziente Plan wird in die Produktion übergeben und auf den Maschinenterminals visualisiert.

Das Maschinenterminal von printplus druck bietet eine klare Übersicht über alle Produktionsinformationen, unterteilt nach Druck- oder Falzbogen, Sorten und Versionen. Durch diese transparente Struktur werden Rückfragen und Stillstandszeiten in der Produktion minimiert. Ein integriertes Statussystem informiert alle im Unternehmen mit zielgerichteten Informationen, die von den Maschinenterminals generiert werden. Dies ermöglicht eine Echtzeitübersicht über den Status vorgelagerter Jobs.

printplus druck setzt zudem auf ein innovatives Logistik-Konzept namens »Bring-to-next«. Dieses System optimiert die interne Logistik, indem Paletten in der Produktion mit der nachfolgenden Kostenstelle gekennzeichnet und direkt in den Eingangsbereich der nächsten Kostenstelle verschoben werden können. Dies gewährleistet einen schnellen und sicheren Transport zum richtigen Zeitpunkt. Mobile Barcodescanner ermöglichen eine zeitliche Planung der Fahraufträge und protokollieren die Transporte. Durch klare Standortinformationen in der Software werden Produktionsunterbrüche reduziert.

