printplus druck x – eine bewährte Software für kleinere Druckereien

Für zielgerichtete Mailings und eine vereinfachte Auftragsanlage können ehemalige Kunden, Lieferanten gesondert gezeichnet werden. Diese sind zwar noch in den bestehenden Aufträgen verfügbar, werden jedoch für die Auftragsanlage und Mailings nicht mehr berücksichtigt. Diese Funktion ist auch auf Ebene der Kontaktpersonen verfügbar, die in einer beliebigen Anzahl zu den Adressen erfasst werden können. In diesem Zusammenhang wurde auch die Auftragssuche mit zusätzlichen Feldern erweitert. Ganz nach dem Motto »Finden anstatt Suchen«.

Für die gezielte Auswertung der Umsätze und Übergabe der Rechnungen an Datev ist ein zusätzliches Auswertungskennzeichen für die einzelnen Auftragspositionen verfügbar. Einzelne Auftragspositionen wie Porto und Fracht können einem eigenen Erlöskonto zugewiesen und separat in die Buchhaltung übertragen werden. Zu dieser Funktion sind auch die passenden Berichte für die Auswertung und Analyse der Aufträge vorhanden. Für die Verwaltung der offenen Posten wurde die Selektion der säumigen Zahler optimiert und die Mahnung kann mit einem Einzahlungsschein erweitert werden. Dieser beinhaltet auch die Gebühren für das Mahnwesen sowie die angefallenen Zinsen.

Eine erhebliche Erleichterung bietet die Möglichkeit, einzelne Auftragspositionen aus verschiedenen Aufträgen in andere Aufträge zu importieren. Dadurch können einzelne Produkte aus verschiedenen Aufträgen in neue importiert werden. Ein wesentlicher Vorteil für Druckereien mit wiederkehrenden Aufträgen. Weiterhin erhalten bleibt der vorbereitete Leistungskatalog und den vordefinierten Produktgruppen. Dies vereinfacht die Einführung wesentlich und erlaubt die Software direkt nach der Installation bereits produktiv einzusetzen. Eine kostenlose Testversion steht zur Verfügung: Wer einen laufenden Software-Wartungsvertrag hat, kann die Software ohne zusätzliche Kosten direkt installieren.