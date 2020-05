Druckerei Theiss: „Books made in Austria“

Mit einem neuen Logo zeigt die Druckerei Theiss mit Sitz in St. Stefan bei Wolfsberg auf sämtlichen Werbematerialien, Drucksorten, Inseraten, auf der Website sowie in Social Media Kanälen Präsenz. „Wir wollen auch nach außen ein starkes Zeichen dafür setzen, dass wir das Unternehmen mit neuem Schwung in eine erfolgreiche Zukunft führen. Dafür investieren wir auch in die gut etablierte Marke Theiss“, erklärt Tibor Valentin, der seit Herbst als neuer Geschäftsführer der Lavanttaler Druckerei Theiss fungiert. „Es gibt am Markt eine große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büchern und Broschüren. Unsere Kunden honorieren – ganz besonders seit dem plötzlichen Ausbruch der Coronakrise samt wochenlanger Schließung aller Grenzen – die Tatsache, dass wir als einzige Druckerei und Buchbinderei unter einem Dach ausschließlich in Österreich produzieren. Dieses Alleinstellungsmerkmal soll sich auch in unserem neuen Claim Books made in Austria widerspiegeln.”

Traditionsunternehmen mit 65-jähriger Geschichte

Das Unternehmen wurde im Jahr 1955 von Max Theiss im Kärntner Wolfsberg gegründet und feiert somit heuer sein 65-jähriges Betriebsjubiläum. Im Jahr 2002 zog die Firma an ihren heutigen Sitz im nahegelegenen St. Stefan im Lavanttal. Über die vielen Jahre seines Bestehens spezialisierte sich Theiss auf die Produktion von Büchern (Hardcover) und Broschüren (Softcover). Im Oktober 2019 erfolgte die Übernahme durch Samson Druck, damit konnte der Betrieb mit den rund 40 Mitarbeitern gesichert werden. Zudem erschließen sich für Theiss neue Kundenzielgruppen, da nun neben Büchern auch das gesamte Produktportfolio der Muttergesellschaft angeboten werden kann – vom Drucken und Veredeln über Klebebindung und Sammelheftung, Lager- und Lieferlogistik bis zur kompletten weltweiten Versandorganisation.

www.theiss.at