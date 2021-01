Beutelverpackungen aus dem Online-Shop

Labelprint24 baut sein Produktsortiment weiter aus und bietet in Zukunft neben Rollenetiketten, Faltschachteln und Tuben nun auch Beutelverpackungen in unterschiedlichen Ausführungen an. Dazu hat Labelprint24 im Jahr 2020 in eine neue HP-Indigo 20000 und in eine Beutelmaschine von Karlville investiert.

Gefertigt werden zu Beginn Doypacks, K-Boden-Beutel und Flachbeutel. Die neue Digitaldruckmaschine ermöglicht es außerdem, diese Beuteltypen aus unterschiedlichen Materialien in brillanter Druckqualität herzustellen. Zu Beginn bietet Labelprint24 vier Hochbarriere-Materialien in Weiß, Transparent und Metallic an. Auch bei diesem Produkt ist Labelprint24 sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und unseren Wertstoffkreisläufen bewusst und wird das Materialsortiment in Kürze um ein 100% recycelbares Material und ein 100% plastikfreies Material erweitern.

Die Beutelverpackungen lassen live in dem Online-Shop kalkulieren. Die Doypacks werden zu Beginn in sechs festen Formaten angeboten, die K-Boden-Beutel und Flachbeutel sind von Beginn an in freiem Format kalkulierbar. „Zu Beginn liefern wir unsere Beutel bereits in unter 15 Werktagen an unsere Kunden aus. Zukünftig soll das noch schneller möglich sein. Für Labelprint24 ist das der Einstieg in die flexible Verpackung!”, so Stefan Harder, Geschäftsführer von Labelprint24.