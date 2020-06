Die erste HP Indigo 100 K geht an Onlineprinters

Was kaum jemand wusste: Bereits seit August 2019 stand die HP Indigo 100 K im Digitaldruck von Onlineprinters am deutschen Produktionsstandort in Neustadt an der Aisch. Dort testeten Techniker von HP gemeinsam mit den Digitaldruckexperten von Onlineprinters die neue Anlage auf „Herz und Nieren“ und führten sie so gemeinsam zur Marktreife. „Durch diese Technologiepartnerschaft hatten wir die Möglichkeit, die HP Indigo 100 K intensiv zu testen. Überzeugt hat uns neben der hohen Geschwindigkeit bei gleichbleibender Qualität auch die hohe Bedien- und Wartungsfreundlichkeit“, so Jürgen Winkler, Director Operations bei Onlineprinters.

Nach dem Ende der Testphase hat Onlineprinters die HP Indigo 100K erworben. Die Onlinedruckerei baut den Digitaldruckbereich kontinuierlich aus und passt sich damit an das veränderte Bestellverhalten ihrer Kunaden an, die bereits seit einigen Jahren kleinere Auflagen, dafür aber häufiger bestellen. „Niemand legt sich mehr einen Jahresvorrat an Broschüren ins Lager, schon allein aus Aktualitätsgründen nicht“, so Jürgen Winkler weiter. Onlineprinters geht davon aus, dass bis 2021 rund die Hälfte aller Aufträge im Digitaldruck produziert wird.

Kunden mit hohen Qualitätsansprüchen im Focus

Eine der Hauptzielgruppen des Unternehmens sind Grafiker und Kreativagenturen, die besonders qualitätssensibel sind. „Unser Credo war es immer, dass wir keine Abstriche bei der Qualität machen. Um das zu erreichen, setzen wir seit Anfang auf die HP Indigo Technologie sowie auf einen homogenen Maschinenpark, auch im Offsetdruck“, so Jürgen Winkler weiter. Neben den PSO-Zertifizierungen für den Offsetdruck und die hauseigene Weiterverarbeitung, ist der Digitaldruck von Onlineprinters nach PSD (Prozess Standard Digitaldruck) zertifiziert.