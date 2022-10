Cardbox: mehr Nettoleistung in der Faltschachtelproduktion

Besonders attraktiv ist diese Maschine für Produzenten von Verpackungsanwendungen im Format 70 x 100, die nach einem immer höheren Maschinenoutput und durchgehender Automatisierung verlangen. Gerade für diese Anwender ist die von 18.000 auf 21.000 Bogen pro Stunde gestiegene Druckgeschwindigkeit der Speedmaster XL 106 besonders attraktiv. Der wirtschaftliche Nutzen ist eine acht bis zehn Prozent höhere Nettoleistung und -ein Ausschöpfen des vollständigen Produktivitätspotenzials vorausgesetzt- eine Amortisation von rund zwei Jahren. Um dies zu erreichen, hat Heidelberg rund 200 Komponenten des Gesamtsystems vom An- bis zum Ausleger optimiert. Beispielsweise treiben künftig zwei Servo-Motoren den Anleger direkt an und im Ausleger sorgen gewichtsreduzierte und an die neue Geschwindigkeit angepasste Greiferbrücken für einen stabilen und sicheren Betrieb. „Mit der jetzt vorgestellten Speedmaster XL 106 hebt Heidelberg die Leistungsfähigkeit im Bogenoffsetdruck auf die nächste Ebene und ermöglicht insbesondere den Faltschachtelherstellern ihre Wettbewerbs-fähigkeit zu steigern“, so Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg.

Cardbox Packaging erwartet deutliche Produktivitätssteigerung

Der internationale Verpackungsproduzent Cardbox Packaging mit über 250 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Wolfsberg, Österreich, ist Hersteller von hochwertigen und technisch ausgefeilten Kartonverpackungen überwiegend für die Lebens-, Genussmittel- und Kosmetikindustrie sowie den Gesundheitsmarkt. Cardbox setzt für die Gestaltung des weiteren Wachstums an seinen internationalen Standorten in Druck und Weiterverarbeitung überwiegend auf die Technologien von Heidelberg. Einer der Schlüssel für den Erfolg sind dabei die konstant hohe Produktivität sowie eine maximale Maschinenverfügbarkeit. Wann immer möglich, schöpft Cardbox das maximale Potenzial des eingesetzten Equipments aus. Auch die bereits seit 2018 am Standort Wolfsberg eingesetzte Speedmaster XL 106 arbeitet stets am Produktivitätslimit. Damit ist Cardbox der ideale Pilotanwender für die neue Speedmaster XL 106 mit einer Maximalgeschwindigkeit von 21.000 Bogen pro Stunde.

Das Unternehmen hat die Hochleistungsmaschine bereits in Betrieb genommen. »Im internationalen Verpackungsmarkt ist der Wettbewerbsdruck hoch. Es gibt für uns keine Kompromisse bei Qualität, Zuverlässigkeit und Liefertreue. Eine konstant hohe Produktivität ist dafür ein wichtiger Wettbewerbsfaktor«, sagt Roland Schöberl, Geschäftsführer bei der Cardbox Packaging Holding GmbH. »Wir versprechen uns nach der Anlaufphase der Speedmaster XL 106 einen deutlichen Produktivitätssprung.« Neben dem neuen Hochleistungssystem im Druckmaschinenbereich wird Cardbox zum Jahresende auch zwei ebenfalls erst kürzlich dem Markt vorgestellte Hochleistungsstanzen vom Typ MK Mastermatrix in Betrieb nehmen und damit auch im Bereich der Weiterverarbeitung eine Produktivitätslücke schließen.

Link Cardbox Packaging Image Film