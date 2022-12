Druckerei Odysseus für Lebensmittelverpackungen zertifiziert

Die Druckerei Odysseus in Himberg bei Wien hat sich im Jahr 2019 strategisch neu ausgerichtet und dabei die Transformation von einer reinen Akzidenz- zu einer Verpackungsdruckerei eingeleitet. Aktuell werden auf einer Produktionsfläche von 8000 m2 hochwertige Faltschachteln für Lebensmittel inklusive Süßwaren sowie Verpackungen für den Near-Food- und Non-Food-Bereich produziert. Wie der Geschäftsführer der Druckerei Odysseus, Ing. Christos Vrachoritis, betont, ist der Prozess jetzt vollständig abgeschlossen, was sich in der Zertifizierung für ein »Quality Management System« nach ISO 9001 und für ein »Managementsystem für Lebensmittelsicherheit« nach ISO 22000 festmachen lässt.

Mit der ISO 9001 wurde die gesamte interne Prozess- und Produktionskette überprüft und zertifiziert. In Zuge dessen wurden etwa alle Verbrauchsmaterialien auf eine lebensmittelkonforme Herstellung abgestimmt. So kommen in Himberg mineralölfreie und migrationsarme Druckfarben, Lacke und Klebstoffe zum Einsatz. Und mit der ISO 22000 wurden alle geforderten Hygienebestimmungen der Lebensmittelindustrie implementiert. »Mit diesen beiden Zertifizierungen können wir unseren Partnern aus Lebensmittelindustrie und -handel belegen, dass wir heute alle gesetzlichen und branchenüblichen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen«, versichert Ing. Christos Vrachoritis. Die laufende Zertifizierung bringt für beide Seiten die erforderliche Sicherheit vor allem bei der Herstellung von Lebensmittelverpackungen, die im direkten Kontakt mit dem Füllgut stehen.