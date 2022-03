Auf dem Weg in die digitale Verpackungsproduktion

Modern Ambalaj wurde 1997 gegründet und ist der größte Hersteller von Verpackungen aus Wellpappe in der Türkei. In sechs Fabriken werden jährlich etwa 600.000 Tonnen Verpackung aus Wellpappe hergestellt. Das Unternehmen befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs: Die Installation der Nozomi in seinem Werk in Manisa wird dazu beitragen, die Gesamtproduktionskapazität im Jahr 2022 auf 800.000 Tonnen zu steigern. Zusätzliche Investitionen in ein Werk von Modern Ambalaj in der türkischen Provinz Sakarya werden die jährliche Gesamtproduktionskapazität des Unternehmens im Laufe des Jahres 2023 auf 900.000 Tonnen weiter erhöhen.

»Die Verpackungsindustrie braucht schnelle und qualitativ hochwertige digitale Lösungen, um auf die neuen Marktanforderungen reagieren zu können«, sagt Kubilay Alkan, Geschäftsführer von Modern Ambalaj. Eine wesentliche Verbesserung der Plus-Variante ist ein Transportsystem, das einen konstanten Durchsatz bei höheren Geschwindigkeiten und weniger Unterbrechungen ermöglicht. Außerdem sorgt ein patentiertes Vakuumtischsystem dafür, dass keine Krümmungen auftreten. Die 1,80 Meter breite Druckmaschine verfügt außerdem über ein verbessertes Inspektionssystem, um die Qualität zu überwachen und Probleme der Tintendüsen und andere Defekte rasch feststellen zu können. Stark ausgelastete Betriebe wie Modern Ambalaj schätzen die Schnellandruckfunktion der Nozomi C18000 Plus, mit der ein Andruck innerhalb von 90 Sekunden erstellt und ausgegeben werden kann, während ein anderer Auftrag auf der Druckmaschine ausgeführt wird.

Die Nozomi C18000 Plus arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 laufenden Metern pro Minute und produziert bis zu 10.000 Platten im Format 890 x 890 mm pro Stunde im Zweifach-Druck. Darüber hinaus verfügt sie über eine Anilox-Primer-Station für verbesserte Leistung. Zusätzlich zu ihrem Standard-CMYK-Tintensatz bietet die Druckmaschine Tintenoptionen für Orange, Violett und Weiß, wodurch ein Farbraum von bis zu 97 % der PANTONE-Farben abgedeckt werden kann. Über die Funktion Smart Ink Estimator des Firey-Farbserver werden die Bilddaten genau analysiert, was eine exakte Kontrolle der Tintenkosten ermöglicht.

www.efi.com