Umstellung auf den digitalen Wellpappendruck

Mit der Investition in die neue Druckmaschine sei man ideal aufgestellt, um sein Geschäft auszuweiten und an den spannenden Wachstumspotenzialen der Digitalisierung im Wellpappendruck zu partizipieren. „Bereits seit einigen Jahren gewinnt der Digitaldruck im Bereich der Wellpappe zunehmend an Fahrt“, konstatiert Paweł Rogalka, Inhaber und Präsident von Digit Pack. „Die Nozomi C18000 fügt sich hier ideal ein, bringt die Zukunftstechnologien zum Einsatz, die Industrie 4.0 und Digitalisierung im Wellpappendruck möglich machen.“

Die Nozomi sei robust konstruiert, glänze durch hohe Bildqualität und hohe Produktivität sowie Zuverlässigkeit und das breite Anwendungsspektrum. Das 1,8 m breite System bedruckt bis zu 75 laufende Meter pro Minute sowie bis zu 10.000 Platten der Maße 890 x 890 mm pro Stunde im Doppelnutzen. Digit Pack erhält eine Sechsfarbenkonfiguration (CMYK, Orange und Violett) um einen erweiterten Farbraum umzusetzen, mit mattem, satiniertem oder glänzendem Finish.