60 HP Indigos auf einem Schlag

Die Vereinbarung mit Shutterfly ist der bisher größte Einzelauftrag für den HP Indigo. Die jetzt angelaufene Einführung umfasst das B2-System, die HP Indigo 100K Digitaldrucksysteme, die HP Indigo 12000 Digitaldrucksysteme sowie beträchtliche Investitionen in RollenFoto-Rollendrucksysteme, um die weitere Digitalisierung voranzutreiben.

„Dieses jüngste Upgrade unserer HP-Indigo-Flotte setzt unsere Investition in Qualität, Produktivität und Innovation fort. Mit einem mehr an Geschwindigkeit und Automatisierung, können wir unseren Kunden noch hochwertigere Produkte liefern, und das in einer Zeit, in der das Teilen greifbarer Erinnerungen wichtiger denn je ist“, so Dwayne Black, Chief Operating Officer von Shutterfly Inc.

Schätzungen gehen davon aus, dass der jährliche globale Fotodruck- und Merchandising-Markt bis Ende 2026 einen Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % im Zeitraum 2021–2026, verglichen mit 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 (Photo Printing and Merchandise Market Report von 360 Market updates). Die Druckmaschinen werden in den nächsten 18 Monaten in vier Produktionsstätten von Shutterfly installiert.

www.shutterfly.com