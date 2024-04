Fujifilm: »Discover the difference«

Mit dem enorm breit aufgestellten Portfolio an Produkten, Lösungen und Technologien will das Unternehmen aufzeigen, das man in der Lage ist, ganz unterschiedlichen Kundenanforderungen abzudecken – das reicht von der praktischen Prozessoptimierung bis hin zur Umgestaltung eines Geschäftsmodells. Im Standbereich Akzidenzdruck erhalten Besucher aktuelle Informationen zur Jet Press 750S, die seit über zehn Jahren für ihre erstklassige Druckqualität geschätzt wird. Mittlerweile sind 350 Maschinen weltweit im Einsatz. Eine Premiere feiert die Tonerdruckmaschine Revoria Press GC12500 im B2-Format, die mit einer beeindruckenden Bandbreite an bedruckbaren Papiersorten und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Neben den beiden B2-Digitaldruckmaschinen enthüllt Fujifilm die neue Jet Press 1160CFG, eine Inkjet-Rollendruckmaschine sowie zwei neue Mid-Range-Lösungen für den Produktionsdruck ein. Das neue Revoria-Modell basiert auf der der Revoria Press PC1120, die mit ihren Spezialfarben und ihrem riesigen Anwendungsspektrum ebenfalls im Akzidenzdruckbereich vertreten ist. Für den Akzidenzdruck präsentiert Fujifilm außerdem neue prozesslose Offsetdruckplatten, Lösungen für die Automatisierung und Workflow-Optimierung.

Im Bereich Industriedruck präsentiert Fujifilm die kürzlich eingeführte Jet Press FP790, eine Inkjet-Digitaldruckmaschine für flexible Verpackungen mit innovativen wässrigen Tinten, sowie neue Automatisierungsoptionen, mit denen hybride Großformatmaschine eine noch höhere Produktivität erreichen. Zu sehen sind außerdem die Großformat-Inkjetmaschinen der Acuity-Reihe sowie vielfältige, durch die neue Technologie von Fujifilm ermöglichte Anwendungen, darunter Signage und Verpackung.

Ein weiteres Highlight ist die neue, wässrige AQUAFUZE-Tinte, bei der Sicherheits- und Umweltaspekte im Mittelpunkt stehen. Die innovative Tinte bietet den gleichen Funktionsumfang wie UV- und Lösemitteltinten, erschließt dank ihrer Zusammensetzung auf Wasserbasis zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Weiteres Thema am Stand sind die Pigmentdispersionen der RxD-Serie, deren hohe Stabilität die aufgrund der Digitalisierung erforderliche größere Bandbreite an Tintenformulierungen unterstützen und die Formulierung neuer Tinten ermöglichen, die mit dem steigenden Bedarf an schnelleren Inkjetsystemen und einer größeren Substratvielfalt mithalten können.

Halle 8b, Stand A02

