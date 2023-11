5.523 A4-Seiten pro Minute im Inkjetdruck

Mercury ist seit dem Jahr 2011 Anwender der Prosper-Technologieplattform, mit denen das Unternehmen bis zu 10 Millionen Seiten pro Tag druckt. Der renommierte Druckdienstleister wird die neue Druckmaschine für eine große Bandbreite von Aufträgen einsetzen, darunter Schul-, Fach- und Kinderbücher, personalisierte Direktwerbung, Marketingmaterialien, Transaktionsdokumente sowie Verpackungen in kleinen bis mittleren Auflagen, die variablen Druck erfordern.

Eine zukunftssichere Investition

John Place, CEO von Mercury Print Productions, erläutert die Entscheidung des Unternehmens zur Investition folgendermaßen: »Mit dieser Investition wollen wir in erster Linie unsere Produktionsmöglichkeiten erweitern, die Effizienz steigern und unseren Kunden eine breitere Palette von Druckoptionen anbieten. Wir wollen damit kürzere Auftragsdurchlaufzeiten, eine größere Flexibilität und mehr Möglichkeiten bei den Bedruckstoffen sowie eine gleichbleibende Druckqualität über unterschiedliche Substrate hinweg bieten. Wir benötigten eine weitere Druckmaschine, da wir einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach digital gedruckten Produkten verzeichneten, weil unsere Kunden weiterhin an Lösungen interessiert sind, die Offsetqualität und gleichzeitig die Flexibilität bieten, die der Inkjetdruck mit sich bringt. Dies ermöglicht unseren Kunden, das zu bestellen, was sie benötigen, wann sie es benötigen.«

Christian Schamberger, Präsident von Mercury, betont im Rahmen der erneuten Investitionsentscheidung in Kodak-Inkjet-Technologiue: »Unsere bisherigen Erfahrungen mit der Technologie von Kodak sind äußerst zufriedenstellend. Kodak hat den Ruf, zuverlässige und innovative Drucklösungen zu liefern, und wir arbeiten eng mit den Service- und Supportteams zusammen. Die Prosper 7000 Turbo zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit, ihre Fähigkeit zu hochauflösender Produktion und ihre breite Bedruckstoffkompatibilität aus. Sie entspricht unserem Anspruch, unseren Kunden die bestmögliche Druckqualität und vielseitige Druckoptionen zu bieten. Außerdem passt das Engagement von Kodak für kontinuierliche Verbesserungen und Investitionen in die Inkjet-Technologie zu unserer langfristigen Wachstumsstrategie.«

Die Druckmaschine arbeitet mit der der Kodak eigenen Stream-Inkjet-Technologie, druckt mit Ektacolor-Tinten und bringt Inkjet-Druck punkto Leistungsfähigkeit auf ein völlig neues Niveau. Die Maschine ist für ein monatliches Druckvolumen von bis zu 239 Millionen A4-Seiten ausgelegt und bietet unübertroffene Druckgeschwindigkeiten von bis zu 410 Meter pro Minute und einen Durchsatz von bis zu 5.523 A4-Seiten pro Minute. Die Druckmaschine hat drei optimierte Druckmodi (Quality, Performance und Turbo), die eine einfache Anpassung von Druckgeschwindigkeit und Qualität an die Anforderungen eines jeden Auftrags ermöglichen und stets maximale Produktionseffizienz gewährleisten. Mit ihrer außergewöhnlichen Geschwindigkeit und Produktivität wird die Prosper 7000 Turbo Druckmaschine die Kapazitäten im Inkjet von Mercury um etwa 40–50 % erhöhen.