Fujifilm erfolgreich im Digitaldruck

Mit mehr als 50 neuen Installationen der Jet Press weltweit im Geschäftsjahr 2021/22 – davon 14 in Europa – war das abgelaufene Jahr für den Geschäftsbereich gewerblicher Inkjet-Druck von Fujifilm äußerst erfolgreich. Erwartungsgemäß liegt auch der Absatz von Jet-Press-Tinten im Plus: in Europa um beachtliche 140 % im Vergleich zu 2019/20, dem letzten Jahr, das noch weitgehend unbeeinflusst von der Covid-Pandemie war.

Zudem erweist sich die Revoria Press PC1120 von Fujifilm seit ihrer Vorstellung im September 2021 als äußerst beliebt: In kürzester Zeit wurden 20 Maschinen in den ursprünglichen Verkaufsregionen Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und Portugal installiert. Diese Dynamik wird anhalten, weil die Verfügbarkeit der Druckmaschine in den kommenden Monaten auf weitere Regionen in Europa ausgedehnt wird. Mark Lawn, Leiter von POD Solutions bei Fujifilm Europe, dazu: »Die vielseitige Einsetzbarkeit der Revoria Press PC1120 mit Blick auf zusätzliche Farben und verdruckbaren Medien eröffnet eine Welt voller neuer Möglichkeiten.«

Taro Aoki, Leiter von Digital Press Solutions bei Fujifilm Europe: »Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Erfolg unseres Flaggschiffs, der B2-Inkjet-Druckmaschine, und auch darüber, wie gut der Markt die Revoria Press PC1120 aufgenommen hat. Fujifilm verfügt über enormes technisches Know-how im Bereich Tonertechnologie, das jedoch bis vor kurzem in Europa weitgehend unsichtbar war. Die Jet Press und die Revoria sind in vielerlei Hinsicht einander ergänzende Technologien. Vier unserer europäischen Jet Press-Kunden in Deutschland, Italien und Portugal haben auch in die PC1120 investiert, weil sie spezielle Farben und hier besonders Metallic-Farben drucken und eine riesige Bandbreite an Bedruckstoffen verarbeiten kann.«