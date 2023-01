Kodak Prosper Ultra 520 feiert ihr Europa-Debüt in Luzern

Die Prosper Ultra 520 ist das Highlight auf dem Stand in Halle 2. Die vor Kurzem auf den Markt gebrachte Inkjet-Rollendruckmaschine wird erstmals in Europa gezeigt. Die Prosper Ultra 520 schöpft die Fähigkeiten der Ultrastream Continuous Inkjet-Technologie voll aus und liefert bei hohen Geschwindigkeiten eine hervorragende, dem Offsetdruck entsprechende Qualität. Mit ihrer großen Anwendungsflexibilität ermöglicht sie Druckereien, mehr Aufträge vom traditionellen Offsetdruck in den Digitaldruck zu verlagern.

Kodak stellt eine Rolle-Rolle-Konfiguration vor, in der die Druckmaschine über ihre offene Schnittstellenarchitektur mit einem Hunkeler UW8-Abwickler und einem RW8-Aufwickler sowie dem Hunkeler WI8 Bahninspektionssystem integriert ist. Die Druckmaschine wird drei Versionen eines „Magalogs“ (Kombination aus Magazin und Katalog) mit unterschiedlichen redaktionellen und werblichen Inhalten drucken. Beim Druck der anspruchsvollen Anwendung mit großen, hochauflösenden Bildern und einem attraktiven Design bringt die Prosper Ultra 520 ihre Fähigkeit zur Geltung, Standard-Offsetpapier bei 150 m/min mit hoher Farbflächendeckung zu bedrucken.

Die Messebesucher können außerdem eine umfangreiche Kollektion von endverarbeiteten Anwendungen sehen, die auf der Prosper Ultra 520 Druckmaschine sowie der Prosper 7000 Turbo, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 410 m/min weltweit schnellsten Digitaldruckmaschine, gedruckt wurden. Das beeindruckende Spektrum der ausgestellten Druckmuster umfasst Fachpublikationen, Farbbücher, Zeitungen, Kataloge, Postkarten und Direktwerbung.

Verwaltung sämtlicher Produktions-, Kundenkooperations- und Geschäftsprozesse

Um eine effiziente und profitable Produktion in der Digitaldruckumgebung zu ermöglichen und ein »Smart Factory«-Konzept zu realisieren, kommt es auf einen leistungsfähigen übergreifenden Workflow an. Kodak wird die »Prinergy On Demand Business Solutions« demonstrieren, eine durchgängige, integrierte Workflow-Lösung für die Druckindustrie. Dabei helfen die Workflow-Automatisierung-Tools von Prinergy On Demand sowie die Microsoft Azure-Cloud die Komplexität zu beseitigen, indem sie druckspezifische E-Commerce-, MIS/ERP- und Kollaborations-Softwarelösungen zusammenführen, die vollständig integriert sind und von Kodak verwaltet werden. Bei den Hunkeler Innovationdays verwalten die PRINERGY On Demand Business Solutions den Digitaldruck-Workflow und verfolgen den gesamten Fertigungsprozess des Magalog-Druckauftrags bis hin zum sammelgehefteten Endprodukt.

Neben den Aktivitäten im Ausstellungsbereich wird Kodak auf der DOXNET-vor-Ort-Konferenz, die am 28. Februar im Rahmen der Hunkeler Innovationdays stattfindet, über seine Lösungen für eine nahtlose und effiziente Workflow-Integration in der Digitaldruckumgebung sprechen.

»Wir sind hocherfreut, die Hunkeler Innovationdays für die Europapremiere der Kodak Prosper Ultra 520 Druckmaschine nutzen zu können. Diese bahnbrechende Inkjet-Druckmaschine erleichtert Druckereien durch ihre Qualität, Produktivität und Anwendungsmöglichkeiten den Übergang von der Offset- zur Digitaldruckproduktion«, sagt Jim Continenza, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Kodak. »Die Prosper Druckmaschine bieten mit ihrer Hochgeschwindigkeitsarchitektur und der Verwendung proprietärer wasserbasierter Nanopartikel-Pigmenttinten sowie Optimizer Agents Komplettlösungen für den hochproduktiven, wirtschaftlichen Druck einer breiten Palette von Anwendungen in allen Segmenten des Druckmarktes.«

