Print.com Productions setzt auf Inkjet-Technologie

Das Inkjet-Drucksystem ging am Produktionsstandort im niederländischen Oss in Betrieb. Für das Unternehmen ist die Investition ein zentraler Schritt hin zu einer effizienten und nachhaltigen Produktion. Die Varioprint iX3200 zeichnet sich aus der Sicht von Print.com durch eine hohe Produktivität und Qualität sowie niedrige Betriebskosten aus und bietet den Kunden die notwendige Flexibilität und Konsistenz.

Die Entscheidung, in die Inkjet-Drucktechnologie zu investieren, ist eine Reaktion auf die sich verändernde Dynamik im Druckmarkt, in der die Effizienz und Zuverlässigkeit von Inkjet-Druckmaschinen immer deutlicher wird. »Wir beobachten eine deutliche Verschiebung hin zu kleinere Auflagen und kürzeren Durchlaufzeiten – hier ist der Inkjet die Technologie der Stunde. Die Investition ist für uns ein logischer Schritt nach vorne, um Wiederverkäufern, Marken und Agenturen in ganz Europa einen erstklassigen Service zu bieten«, sagte Marco Aarnink, Captain bei Print.com.