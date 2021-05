KV-Abschluss in der Papierindustrie

„Das ist nach der Elektro-/Elektronikindustrie und der chemischen Industrie nun der dritte erfolgreiche KV-Abschluss in der industriellen Frühjahrslohnrunde. Die guten Lohn- und Gehaltserhöhungen in der Industrie sind ein positives Signal für den wirtschaftlichen Aufschwung und stärken die Einkommen der Beschäftigten“, sagen Peter Schleinbach, Bundessekretär der Gewerkschaft PRO-GE und Christian Schuster, Wirtschaftsbereichsekretär der Gewerkschaft GPA.

Der Abschluss im Detail

KV- und IST-Einkommen sowie Lehrlingseinkommen steigen um zwei Prozent. Die Schichtzulagen steigen ebenso um zwei Prozent, die Reiseaufwandsentschädigungen um 1,35 Prozent. Die Sozialpartner haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für einen fairen Umgang mit Zeitarbeitnehmer*innen in der Papierindustrie ausgesprochen. Zudem sollen in Arbeitsgruppen die Zukunftsthemen Arbeitszeitmodelle, Fachkräftenachwuchs, Qualifikation und Ausbildung bearbeitet werden