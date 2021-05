Papierindustrie hat mit Fehlannahmen und Irrglauben zu kämpfen

Die Ergebnisse der Two Sides Studie aus dem Jahr 2021 zeigen, dass Papier zwar nach wie vor einen wichtigen Platz als Kommunikations- und Verpackungsmaterial einnimmt, es aber immer noch falsche Annahmen über die Umweltauswirkungen der Papierindustrie gibt.

Europäischen Wälder wachsen

Die Studie ergab, dass viele Verbraucher nach wie vor glauben, dass die Waldfläche abnimmt. 59 % der britischen Verbraucher glauben, dass die europäischen Wälder schrumpfen. In Wirklichkeit wuchsen die europäischen Wälder zwischen 2005 und 2020 um beeindruckende 58.390 km2 – eine Fläche, die größer ist als die Schweiz und täglich 1.500 Fußballfeldern an Waldwachstum entspricht. Weitere Ergebnisse der Umfrage zum Thema Waldwachstum sind:

• Nur 9 % der britischen Verbraucher wissen, dass die europäischen Wälder wachsen.

• Besonders die 18- bis 24-Jährigen (Gen Z) glauben, dass die Wälder schrumpfen (69 %).

• Obwohl mehr Menschen glauben, dass die Wälder wachsen (9 % im Vergleich zu 4 % im Jahr 2013), gibt es immer noch eine deutliche Kluft in der Wahrnehmung dieser Tatsache.

Die hohen Recyclingraten für Papier und Papierverpackungen werden nicht wahrgenommen

Ein weiteres verbreitetes Missverständnis über die Papierindustrie ist die Menge an Papier, die recycelt wird. Die Umfrage ergab, dass nur 17 % der britischen Verbraucher glauben, dass die Recyclingrate von Papier über 60 % liegt. Außerdem glauben 46 %, dass Papier und Papierverpackungen verschwenderisch sind. In Wirklichkeit liegt die Papierrecyclingrate in Europa derzeit bei 72 %, bei Papierverpackungen sogar bei 84 %².

• Im Jahr 2019 wurden in Europa insgesamt 57,5 Millionen Tonnen Papier gesammelt und recycelt.

• Die 18- bis 24-Jährigen haben die deutlichste Fehleinschätzung in Bezug auf das Recycling: Nur 12 % glauben, dass die Papierrecyclingrate über 60 % liegt.

• 66 % der Verbraucher glauben, dass nur recyceltes Papier verwendet werden sollte.

Papier vs. elektronische Kommunikation

Das vergangene Jahr hat das Wachstum der elektronischen Kommunikation beschleunigt, da Meetings, Veranstaltungen und das Tagesgeschäft zunehmend online abgewickelt werden und die Verbraucher sich mehr auf Online-Nachrichten verlassen. Während Bequemlichkeit und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, zweifelsohne die Hauptgründe für diesen Wandel sind, werden die Auswirkungen der digitalen Kommunikation auf die Umwelt oft übersehen.

Papier und Druckerzeugnisse gehören mit 0,8 % zu den geringsten Treibhausgasemittenten, während die IKT-Industrie für 2,5 bis 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und dieser Anteil bis 2040 voraussichtlich auf 14 % ansteigen wird3. Trotzdem halten 66 % der in unserem Bericht befragten Verbraucher elektronische Kommunikation für umweltfreundlicher als Papierkommunikation.

„Dieser Bericht zeigt, dass es viele ökologische Missverständnisse rund um Druck- und Papierprodukte gibt“, sagt Jonathan Tame, Geschäftsführer von Two Sides Europe. „Viele Verbraucher glauben, dass die europäischen Wälder schrumpfen, unterschätzen die Recyclingrate von Papier massiv und verstehen nicht, wie nachhaltig Papierprodukte sind. Diese Missverständnisse machen die Arbeit, die wir mit Two Sides und Love Paper leisten, umso wichtiger.”