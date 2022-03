Zeit- und Materialeinsparungen für Werbetechniker

Die Prep-it Software lässt sich mit jedem digitalen Front-End (DFE) verbinden, einschließlich der vollständigen Integration mit Fiery proServer und Fiery XF DFEs. Auf diese Weise kann die Rentabilität von Schneideaufträgen, die auf Inkjet-Druckern im Groß- bis Supergroßformat gedruckt werden, gesteigert werden. Mit diesem benutzerfreundlichen, leistungsstarken Angebot lässt sich die Zeit, die für manuelle Sammelformaufträge benötigt wird, um bis zu 90 Prozent reduzieren. Außerdem wird die Zeit für die Erstellung von Sammelformen um mehr als 10 Prozent im Vergleich zu anderen gängigen Angeboten für formgetreue Sammelformen reduziert. Unternehmen der Werbetechnikbranche, die derzeit rechteckige In-RIP-Sammelformen verwenden, werden feststellen, dass die Fiery Prep-it Software den Materialverbrauch auf einen Bruchteil dessen reduziert, was heute gängig ist. Allein durch die Einsparungen beim Material soll sich die Software in nur zwei Monaten amortisieren.

»Effiziente, präzise und schnelle formgetreue Sammelformen für Schneideaufträge wie Aufkleber, Verkehrsschilder und vieles mehr sind drei entscheidende Merkmale für ein Werbetechnik-Workflow-Produkt«, so John Henze, Vice President of Sales and Marketing bei EFI Fiery. »Die Software zeichnet sich im Vergleich zu anderen Produkten dadurch aus, dass sie alle drei Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bietet und unseren Kunden in der Druckvorstufe zu Zeiteinsparungen verhilft und gleichzeitig den Materialverbrauch reduziert.«

www.efi.com