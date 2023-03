Wachstum in der flexiblen Verpackungsindustrie 

Die neue HP Indigo 200K Digitaldruckmaschine verspricht Produzenten flexibler Verpackungen eine verbesserte Produktivität, eine bedarfsgerechte Lieferung, keinen Zwang zu Mindestbestellmengen, einzigartige Designs, einen geringeren Energieverbrauch und minimalen Abfall. Die Druckmaschine basiert auf der einzigen praxiserprobten Digitaltechnologie für digitale flexible Verpackungen und den erfolgreichen Installationen von über 300 HP Indigo 25K Digitaldruckmaschinen aus der Serie 4 weltweit.[1] Die neue HP Indigo 200K Digitaldruckmaschine (Serie 5) druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56 m/min. Sie verbessert die Produktivität und ermöglicht nachhaltige Kleinauflagen, deren Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich ist.

»Die HP Indigo 200K ist eine Mid-Web-Digitaldruckmaschine, die sich an Verarbeiter im Bereich flexibler Verpackungen richtet, aber auch die wachsenden Anforderungen der Etiketten- und Shrink-Sleeve-Industrie nach höherer Produktivität und größerem Format erfüllt«, so Noam Zilbershtain, VP & General Manager von HP Indigo & Scitex. »Der flexible Verpackungsmarkt wird größer, und da die HP Indigo Kunden viel schneller wachsen als der Markt[2], bin ich überzeugt davon, dass die HP Indigo 200K die Tür für weitere Flexodrucker öffnen wird.«

Mehr Speed bei gleichbleibender Qualität

Die HP Indigo 200K Digitaldruckmaschine bietet im Vergleich zur HP Indigo 25K eine um 30 Prozent höhere Geschwindigkeit und eine um 45 Prozent höhere Produktivität.[3] Die neue Druckmaschine zeichnet sich durch eine dem Tiefdruck entsprechende Farbqualität aus, die auf den Technologien HP Indigo Liquid Electro Photography (LEP) und One-Shot Color basiert. Mit der größtmöglichen Auswahl an ElectroInks ist sie für den Druck von Weiß mit einem hohem Deckungsgrad auf den meisten industriellen Substraten – auf Oberflächen und Rückseiten – ausgelegt. Darüber hinaus bietet sie einzigartige Markenschutzelemente.

Die neue Maschine kann auf die Automatisierungsfunktionen der HP Indigo PrintOS-Software für Stapelverarbeitung, Gang-Aufträge und variable Daten sowie eine bessere Farbmanagement und Workflow zurückgreifen.[4] Die HP Indigo 200K ist klimaneutral hergestellt, minimiert den Abfall bei Einrichtung und Produktion, reduziert den Energieverbrauch und entspricht den Anforderungen für Lebensmittelverpackungen.

Weitere Informationen:

[1] Proven technology claim based on IT Strategies Digital Packaging 2022 report, which identifies HP as the market leader in Flexible Packaging with more than 90% share of installations.

[2] The Future of Global Flexible Packaging to 2026, Smithers Pira – 2021 (and internal HP Indigo customer statistics)

[3] Increased speed is based on Enhanced Productivity Mode

[4] Selected HP Indigo ElectroInks were tested for compostability against leading standards, and can be used, under certain limitations, as an ink for printing compostable packages (Industrial and Home Composting). For details on approved inks and allowed limits, please contact the HP Indigo team for more information