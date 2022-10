ePac Flexible Packaging installiert 50 neue HP Indigo Digitaldruckmaschinen

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist ePac Flexible Packaging ein Anwender von HP Indigo-Digitaldruckmaschinen und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit HP. In den letzten sechs Jahren ist die HP Indigo-Flotte des Unternehmens durch umfangreiche Investitionen in HP Indigo 20000- und HP Indigo 25K-Digitaldruckmaschinen signifikant gewachsen.

Mit den weiteren 50 Digitaldruckmaschinen erhöht ePac seine Produktionskapazität deutlich. Gleichzeitig verändert das Unternehmen damit auch den globalen Markt für flexible Verpackungen. Die Flotte ist mit den neuesten HP Indigo-Technologien ausgestattet. Sie wird auf 36 neue und bestehende Standorte auf fünf Kontinenten verteilt, um die weltweite Expansion und das Geschäftswachstum in bestehenden Märkten weiter auszubauen. Eine davon soll auch in am österreichischen Standort in Innsbruck installiert werden.

»Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere globale Präsenz zu verstärken. Mit der Inbetriebnahme der 50 Druckmaschinen ist es uns möglich, unsere rekordverdächtige Produktion flexibler Verpackungen auf HP Indigo Digitaldruckmaschinen weiter zu verbessern. Ausschlaggebend dafür ist unsere große Markterfahrung, zusammen mit der einzigartigen Digitaldrucktechnologie von HP«, sagt Virag Patel, COO von ePac Flexible Packaging.

»ePac Flexible Packaging ist einer der führenden Hersteller für digitale flexible Verpackungen und setzt sein HP Indigo-basiertes Geschäftsmodell an neuen Standorten auf der ganzen Welt fort. ePacs Vision, kleine und mittelgroße Marken mit dem Digitaldruck zu unterstützen und lokale Gemeinschaften wiederzubeleben, ist ein Beleg für unsere gemeinsamen Werte und zeigt, dass der Digitaldruck einen bedeutenden globalen Einfluss hat«, so Haim Levit, GM von HPs Industrial Print Business.