Vladmir Butolen – neuer Geschäftsführer der Faserwell GmbH

Vladimir Butolen war in seiner beruflichen Laufbahn in unterschiedlichen Unternehmen tätig und hat tiefgehende Erfahrungen auch aus der Automobilindustrie. Nach seiner Lehre zum Maschinenmechaniker spezialisierte er sich rasch auf Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement, welches er in weiterer Folge in seinen Positionen auch leitete. Der dreifache Familienvater verantwortet seit vier Jahren die Qualitätsabteilung bei Rondo. Die Implementierung des Umweltmanagmentsystems nach ISO 14001 an den drei österreichischen Standorten der Rondo Ganahl AG (Frastanz, Hall in Tirol und St. Ruprecht an der Raab/Steiermark) und die Erstzertifizierung der Faserwell GmbH nach ISO 9001 im vergangenen Herbst zählen zu den größten Meilensteinen seiner Laufbahn bei Rondo.

„Ich freue mich auf die spannende Herausforderung, den für Rondo relativ neuen Geschäftsbereich des Fasergusses weiter voranzubringen. Rondo ist als Experte für die nachhaltigen Außenverpackungen aus Wellpappe bekannt, und mit den ökologischen Innenverpackungen aus Faserguss bieten wir nun seit drei Jahren die perfekt aufeinander abgestimmte Komplettlösung aus Innen- und Außenverpackungen aus einer Hand“, so der neue Geschäftsführer.

Die Fertigung papierbasierter Innenverpackungen ist die optimale Ergänzung zum Kerngeschäft von Rondo: Der Wellpappe-Spezialist entwickelt umfassende Verpackungskonzepte, die aus einem einzigen ökologischen Rohstoff – der Holzfaser – hergestellt werden. Denn auch das Innenleben komplexer Verpackungen kann inzwischen mit Faserguss als Alternative zu Styropor oder anderen Kunststoffen gestaltet werden. Dadurch wird die gesamte Verpackung zu einem Monomaterial, welche von Konsumenten als Ganzes über das Altpapier entsorgt werden kann. So werden diese auf einfache und ökologische Weise dem Papier-Recyclingkreislauf bei Rondo wieder zugeführt.

www.rondo-ganahl.com