Otto Schweinzer neuer Geschäftsleiter bei Rondo St. Ruprecht

Er übernahm mit 1. Jänner 2023 die Leitung des Wellpappe-Werkes in St. Ruprecht an der Raab. Neben dem Hauptwerk in der Rondostraße, in dem derzeit das neue Druckzentrum fertig gestellt wird, zählen der Standort der „MC-Box Austria“ sowie das Aufrichtezentrum (Albersdorf) zum Standort der Ganahl AG in der Steiermark.