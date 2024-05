Tessitura und MBO machen Falzmaschinen »Odeon-ready«

Im Rahmen der jüngsten Technologie-Partnerschaft und auf Basis der speziell entwickelten Worker-Schnittstellen lassen sich die Weiterverarbeitungssysteme nun nahtlos in eine Produktionsumgebung einbinden und so der Grundstein für eine echte Smart Factory legen. Auch eine spannende Erweiterung ist bereits in Planung. »Bisher war es zeit- und vor allem kostenintensiv, Druckweiterverarbeitungsmaschinen – vor allem ältere Systeme – in bestehende ERP-/MIS-Systeme und Produktionsworkflows zu integrieren«, erklärt Markus Morawe, Geschäftsführer der Tessitura GmbH ist. »Kein Wunder, dass sich viele Druckereien dieser Herausforderung oft erst gar nicht stellen – und dass, obwohl die intelligente Vernetzung ein essenzieller Grundstein für die erfolgreiche Zukunft von Druckdienstleistern ist. Durch unsere Partnerschaft mit MBO machen wir die Integration von und den Datenaustausch mit den Falzmaschinen nun deutlich einfacher, schneller und vor allem kostengünstiger. Und das nicht nur für die modernsten Maschinengenerationen, sondern rückwirkend für alle Falzmaschinen der MBO-Gruppe. Darauf sind wir stolz.«

Integration leicht gemacht

Genau darin liegt auch einer der USPs von Tessituras intelligenter Middleware-Suite Odeon: Um die Transformation von traditionellen Druckunternehmen hin zu Smart Factories anzustoßen, sind keine umfangreichen Investitionen in neueste Produktionsmaschinen notwendig. Getreu des »Embrace Various Workflows Principles« und mit den individuell wählbaren Modulen setzt die Integrationsplattform auf dem auf, was in den Unternehmen technologisch vorhanden ist – für die korrekte Integration und die »Übersetzung« der ein- und ausgehenden Daten- und Informationsströme sorgen die Worker sowie das einheitliche Protokoll Odeon-Talk.

Booster für die Digitale Transformation

Thomas Heininger, CEO der MBO-Gruppe fühlt sich durch die Partnerschaft zwischen MBO und Tessitura bestärkt: »Das Thema Vernetzung und Plattformtechnologien spielt für mich eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Druckindustrie und die technologische Entwicklung durch Tessitura ist ein Wendepunkt für die Branche.« Die strategische Partnerschaft zwischen MBO und Tessitura soll sich künftig außerdem nicht nur auf die Falzmaschinen beschränken – sondern auch auf eine Zukunftstechnologie ausgedehnt werden, wie die collaborativen Roboter »CoBo-Stack«.

