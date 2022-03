MBO bündelt Technologie- und Weiterverarbeitungskompetenz

Im Rahmen der neuen strategischen Ausrichtung werden die Fertigung und Montage von H+H (Herzog + Heymann) nach Oppenweiler verlegt, wobei H+H unverändert als eigene Marke besteht und Bielefeld als Standort langfristig erhalten bleibt. Das Tochterunternehmen von MBO wird sich künftig auf Technologieberatung, Verkaufs- und Servicedienstleistungen konzentrieren und kommende Trends aus dem Markt in neue Produkte umsetzen.

»Der Postpress-Bereich unterliegt einem starken Wandel, der von offenen Schnittstellen, vernetzten Prozessen und autonomer Produktion geprägt ist. Um den damit einhergehenden Kundenanforderungen in Zukunft gerecht zu werden und um neues Wachstum in diesem Bereich generieren zu können, treiben wir die Bündelung unserer Kräfte mit einem sehr viel stärkeren Fokus auf Entwicklung und konsequenten technologischen Ausbau voran«, sagt Thomas Heininger, CEO bei MBO.

Mit dem strategischen Umbau sind weitreichende personelle und organisatorische Veränderungen in Bielefeld verbunden. So ist geplant, den Bereich Vertrieb mit Kundenberatung, Verkaufs- und Servicedienstleistungen am Standort weiter auszubauen.

