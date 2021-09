Technische Broschüren von Sappi – Fachkompetenz in der Praxis

Falzen & Rillen

Diese Broschüre ist eine Erklärung und Hilfestellung für das Falzen und Rillen von gestrichenen Papieren. Zusätzlich belegen die beigelegten Rillmuster anschaulich den Einfluss der Rillung auf das Falzverhalten.

Farbmanagement

Beherrschen Sie den Farbmanagementprozess für Ihre Druckprojekte mit Tipps, praktischen Beispielen und wertvollen Inhalten zu Themen wie Licht und Farbe, Messen des Papierfarbtons, optischen Aufhellern und vielem mehr. Die Broschüre ist ein Arbeitsmittel für Fachleute in der Vorstufe.

Papier, Farbe und Druckchemie

Ein fertiges Druckerzeugnis besteht in der Regel aus mehreren Komponenten, wie zum Beispiel Papier, Druckfarbe und Feuchtmittel. Das Zusammenspiel dieser Bestandteile ist äußerst komplex. Die Broschüre gibt Hilfestellung, wie dies in der Praxis bestmöglich umgesetzt wird.

Klima und Papier

Diese Broschüre soll helfen, die möglichen Auswirkungen vom Klima auf das Papier deutlicher zu machen. Sie enthält Hinweise zum korrekten Umgang bei unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen. Das Handling ist eine wichtige Voraussetzung für ein optimales Materialverhalten beim Druckvorgang.

Die Herstellung von Papier

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen den Herstellungsprozess von Papier, von der Zellstoffgewinnung, über die Herstellung vom Basispapier bis hin zum Strichauftrag.

Weitere Informationen

Genau wie Sie engagieren auch wir uns bei Sappi für die Zukunft der Printmedien. Mit Ihnen wollen wir als Partner im Bereich Print zusammenarbeiten – für gemeinsamen Geschäftserfolg.

Hendrik Klose, Technischer Kundenservice Sappi Deutschland: „Gerade die Broschüre Falzen und Rillen ist mit den beigelegten Rillmustern nicht nur Theorie, sondern angewandte Technik, an der man sehr gut sehen kann, wie sich die Rillbreiten und -tiefen auf das Falzverhalten auswirken. Da reden wir nicht nur, sondern die Muster veranschaulichen am Objekt wie es gehen kann. Die Broschüre Papier und Klima zeigt, welchen Einfluss Raumklima und Stapelfeuchte auf den Prozess haben, auf das Drucken und auf die Weiterverarbeitung. Das sind Informationen, die man so auf einen Blick nicht überall bekommen kann. Wir bringen die Tipps und Information komprimiert zum Kunden, zu jedem speziellen Thema. Wenn Probleme auftauchen, kann man sich informieren, worauf zu achten ist.“

